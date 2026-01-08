Танкер, який затримали США, лише прикидався російським, – Венс

Джей Ді Венс заявив, що танкер Marinera (Bella) I, який затримали американські військові, був лише фіктивним судном Росії. Віцепрезидент США наголосив, що корабель прикидався російським, аби уникнути правосуддя.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Джей Ді Венса для Fox News.

До теми Трамп заграє з Путіним, але веде подвійну гру, – NYT

Що сказав Венс про танкер Marinera (Bella) I?

Нафтовий танкер, який раніше мав назву Bella 1, минулого місяця відмовив американським службам у дозволі піднятися на борт. Уже наприкінці грудня судно перейшло на російську реєстрацію та змінило назву на Marinera, ймовірно, щоб отримати захист з боку Росії.

Це був фейковий російський нафтовий танкер,

– заявив Джей Ді Венс.

За його словами, судно намагалося видати себе за російське судно, аби уникнути правосуддя з боку США.

"Вони, по суті, намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб уникнути санкцій", – додав він.

Водночас на борту Marinera не було нафти. У США стверджують, що танкер належить до так званого тіньового флоту – суден, які використовують для транспортування підсанкційної нафти з Венесуели.

Що відомо про затримання судна?