"Трамп у відчаї": на який зухвалий крок може піти президент США в Ірані

Дональд Трамп з кожним днем підсилює свій тиск на Іран, лякаючи його новими погрозами. Зокрема президент США не виключає удари по іранських об'єктах енергетики та навіть по опріснювальних установках. Це свідчить про те, що терпіння Трампа вичерпується.

Політолог Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, чому США вдається до жорсткої риторики щодо Ірану. Він зазначив, як вплинуть провали Сполучених Штатів на Близькому Сході на ситуацію всередині країни.

Які можливі наслідки ударів США та Ізраїля по Ірану?

Несвітайлов нагадав, що Ізраїль вже завдавав ударів по нафтовій промисловості Ірану і планує це робити далі. Якщо ж він завдасть ударів по електростанціях, а в Ірані і без того є великі проблеми з електропостачанням, то це може призвести до важких наслідків.

Також небезпечні обстріли центрів опріснювання води, тому що Іран завдасть дзеркальних ударів, наприклад, по Саудівській Аравії, Катару та інших близькосхідних країнах. Вони, за його словами, дуже залежні від штучного опріснення води, і це може призвести до гуманітарної кризи на усьому Близькому Сході.

Те, що зараз збираються робити США, вказує на їхнє безсилля. Трамп у відчаї, у нього немає стратегії. Тому Сполучені Штати уподібнюються Росії, яка теж завдає ударів по об'єктах енергетики України,

– зауважив політолог.

Крім того, дії Трампа на Близькому Сході впливають на ситуацію всередині США, де також він не має бажаних результатів.

"Президент США розпочав масштабні чистки у своїй адміністрації, в уряді. Першою полетіла генеральна прокурорка Пем Бонді, яка була ледь не найголовнішою підлабузницею Трампа і готова була робити все, що завгодно, щоб захистити його. Однак йому цього було замало. Її звільнили, адже вона недостатньо прикрила Трампа у справі Епштейна та погано переслідувала його політичних опонентів. Однак це тільки початок", – впевнений Максим Несвітайлов.

Зверніть увагу! Дональд Трамп також може звільнити з посад міністра торгівлі Говарда Латніка, через згадки про його зв’язки з Джеффрі Епштейном, та міністра армії США Дена Дрісколла, який брав участь у переговорах з Україною. Також серед можливих кандидатів на "виліт" – директор ФБР Кеш Патель та міністерка праці Лорі Чавес-Деремер.

Однією з можливих кандидаток на звільнення може стати директор національної розвідки Тулсі Габбард. Її часто пов'язують з Росією, зокрема, вона виступає на російському телебаченні. Тому, за словами політолога, можна було б припустити, що оскільки Росія підтримує Іран, а голова американської розвідки нібито пов'язана з Москвою, то за це Габбард можна було б усунути.

Однак Несвітайлов вважає, що річ не у тім – насправді Трампу не подобаються ті розвідданні, які йому надає американська розвідка. Він вважає, що відомство некомпетентне і передає йому нібито неправдиву інформацію.

Чи віддасть Трамп наказ щодо атаки по енергооб'єктах Ірану?