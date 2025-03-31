Трамп незадоволений і Путіним, і Зеленським, – Білий дім

Речниця Білого дому висловила ставлення Трампа до Зеленського та Путіна. За її словами, лідер США незадоволений обома сторонами.

Таким чином Керолайн Левітт прокоментувала слова Трампа про те, що він злий на Путіна. А також заяви президента США про те, що на Зеленського чекають "великі проблеми", якщо він відмовиться від угоди про копалини. Деталі передає 24 Канал.

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Чому Трамп незадоволений Зеленським і Путіним

Речниця повторила, що Трамп прагне завершити війну.

Він висловив своє незадоволення коментарями, які були зроблені лідерами обох сторін цього конфлікту. Він висловив те, що, на його думку, має відбутися для того, щоб цей конфлікт завершився. Він продовжує дуже наполегливо працювати над цим, і наші команди продовжують працювати над цим,

– сказала Левітт.

Прессекретарка підкреслила, що Трамп "докладає неймовірних зусиль", щоб укласти мирну угоду між Росією та Україною, і працює неймовірно завзято.

WSJ припустили, що на Трампа могли вплинути і він змінив ставлення до Путіна.

Також американський президент питав поради у лідера Фінляндії щодо Путіна.

Є думка, що Трамп хоче швидше закінчити війну в Україні, щоб зосередитися на потенційному протистоянні з Китаєм.