На борту авіаносця: Трамп вперше показав фото Мадуро після затримання
- Президента Венесуели Ніколаса Мадуро затримали у його будинку, і він перебував на борту американського авіаносця.
- Дональд Трамп опублікував перше фото Мадуро після затримання у своїй соціальній мережі Truth Social.
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро затримали у власному будинку та доставляють до Нью-Йорка. У мережв з'явилося перше фото підозоюваного у змові проти США посадовця.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Дональда Трампа в його соціальній мережі Truth Social.
Де зараз перебуває Мадуро?
Ніколаса Мадуро сфотографували на борту авіаносця USS Iwo Jima. Відповідне фото з'явилося в мережі ввечері 3 січня. Зранку в суботу лідера Венесуели та його дружину затримали військові США, які здійснили сплановану операцію.
Ніколас Мадуро після затримання / Фото, опубліковане на сторінці Трампа
До слова, джерело Reuters у ЦРУ розповіло, що затримати Мадуро допомогли люди з його найближчого оточення. Вони давали американським силам дані, щоб відстежувати його до самого затримання. Одна людина з опозиції зазначила, що усунення президента є "внутрішньою роботою".
Що відомо про затримання Ніколаса Мадуро та в чому його підозрюють?
США провели масштабну операцію у Венесуелі і затримали президента Ніколаса Мадуро. Це підтвердив держсекретар США Марко Рубіо, повідомивши, що подальших дій американських військ не планується, оскільки Мадуро перебуває під вартою.
Мадуро разом із дружиною нібито затримали прямо в їхній спальні під час нічної операції. Військові США і агенти ФБР, за словами джерел, виконали наказ керівництва.
Сам Дональд Трамп розповів подробиці операції, назвав її ретельно спланованою. Американський лідер зауважив, що особисто стежив за затриманням Ніколаса Мадуро, "немов за телешоу".