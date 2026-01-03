Укр Рус
3 січня, 18:29
Оновлено - 19:04, 3 січня

На борту авіаносця: Трамп вперше показав фото Мадуро після затримання

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Президента Венесуели Ніколаса Мадуро затримали у його будинку, і він перебував на борту американського авіаносця.
  • Дональд Трамп опублікував перше фото Мадуро після затримання у своїй соціальній мережі Truth Social.

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро затримали у власному будинку та доставляють до Нью-Йорка. У мережв з'явилося перше фото підозоюваного у змові проти США посадовця.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Дональда Трампа в його соціальній мережі Truth Social.

Де зараз перебуває Мадуро?

Ніколаса Мадуро сфотографували на борту авіаносця USS Iwo Jima. Відповідне фото з'явилося в мережі ввечері 3 січня. Зранку в суботу лідера Венесуели та його дружину затримали військові США, які здійснили сплановану операцію.


Ніколас Мадуро після затримання / Фото, опубліковане на сторінці Трампа

До слова, джерело Reuters у ЦРУ розповіло, що затримати Мадуро допомогли люди з його найближчого оточення. Вони давали американським силам дані, щоб відстежувати його до самого затримання. Одна людина з опозиції зазначила, що усунення президента є "внутрішньою роботою".

Що відомо про затримання Ніколаса Мадуро та в чому його підозрюють?

  • США провели масштабну операцію у Венесуелі і затримали президента Ніколаса Мадуро. Це підтвердив держсекретар США Марко Рубіо, повідомивши, що подальших дій американських військ не планується, оскільки Мадуро перебуває під вартою.

  • Мадуро разом із дружиною нібито затримали прямо в їхній спальні під час нічної операції. Військові США і агенти ФБР, за словами джерел, виконали наказ керівництва.

  • Сам Дональд Трамп розповів подробиці операції, назвав її ретельно спланованою. Американський лідер зауважив, що особисто стежив за затриманням Ніколаса Мадуро, "немов за телешоу".