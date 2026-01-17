Трамп наближає ворогів і відштовхує союзників: як це вплине на єдність у НАТО

Дональд Трамп продовжує тиснути на Європу, погрожуючи анексувати Гренландію. Він навіть запровадив додаткові мита проти країн – її союзників. Водночас ці дії президента США можуть набагато глибші наслідки і зруйнувати взаємодію держав-членів НАТО.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що єдність країн НАТО почала руйнуватися набагато раніше. Коли йшлося про російсько-українську війну і позицію європейців щодо неї, то Дональд Трамп намагався дистанціюватися від НАТО.

Як Трамп руйнує єдність у НАТО?

Лакійчук нагадав, що коли почала працювати програма PURL, що передбачала закупівлю коштом європейських держав зброю у США для українців, Трамп казав, мовляв, він знайшов спосіб продавати зброю НАТО, а Альянс, якщо хоче, буде передавати її Україні.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" звернув увагу на те, що у свідомості Трампа НАТО відокремлюється від Сполучених Штатів. Ба більше, відповідно до його заяв, Європейський Союз розглядається як недружня коаліція держав.

Гренландія – це ж не тільки частина Данії, це і частина Європейського Союзу. За великим рахунком Трамп хоче відкусити шматок Євросоюзу,

– наголосив він.

Позиція керівництва Білого дому доволі агресивна щодо передусім своїх союзників. Коли ж Трамп стикається з реальними противниками – Хаменеї, Путіним, Кім Чен Ином, Сі Цзіньпіном, то він, на думку Лакійчука, швиденько дає задню. А для боротьби з власними партнерами він вважає, що припустимі будь-які заходи.

До слова. Трамп з 1 лютого запроваджує 10-відсоткове мито на товари, які постачаються до США, з країн, що підтримують Гренландію, а саме Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії. З 1 червня це мито буде підвищено до 25%.

Це американська позиція, адже європейці, за його словами, навпаки роблять усе, щоб зберегти трансатлантичну єдність. Про це говорить і Генсек НАТО Марк Рютте, і лідери держав Європейського Союзу.

"Зараз в Гренландії проходять установчі навчання з захисту Арктичної зони силами країн, проти яких США вводять мита. Командувач Арктичних військ Данії заявив, що ці навчання спрямовані на протидію Росії, Китаю і їхній експансії в Арктиці. США декларують ті ж самі цілі, тому американцям було правильно діяти разом із європейськими партнерами", – пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

Як Китай та Росія використовують Трампа?

Водночас відбуваються процеси, що руйнують світоустрій, який існував до 2008 року. Трамп сьогодні докладає сил для цього, проте першими руйнівниками його виступили не американці, а Китай і Росія.

Вони хочуть зламати той світоустрій, що був побудований на силі права, який існував щонайменше з 1975 року та навіть з кінця 1940-х років і створював баланс, що гарантував хоча б відносну справедливість у світі,

– пояснив Павло Лакійчук.

Це не задовольняло Пекін і Москву, тому вони, на його думку, знайшли собі зручний інструмент – людину, яка зараз сидить в Овальному кабінеті.

Що відбувається довкола Гренландії?