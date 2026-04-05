Путін їх зовсім не боїться, – Трамп вкотре "наїхав" на НАТО

Дональд Трамп знову накинувся на союзників по НАТО. Президент США заявив, що російський диктатор не відчуває перед ними страху.

Американський лідер продовжує руйнувати західну модель безпеки, висловлюючи невдоволення НАТО. Так, президент США вказав на безпорадність своїх союзників. Про це пише Clash Report.

Як Трамп дорікнув союзникам по НАТО?

Трамп заявив, що його партнери по НАТО є сильними лише на вигляд. Насправді, мовляв, це не так. За словами політика, вони навіть не здатні настрахати очільника Кремля.

Вони (НАТО – 24 Канал) – це паперовий тигр. У них немає кораблів, у них немає нічого, і Путін зовсім їх не боїться,

– сказав Трамп про Альянс.

Довідка. Паперовий тигр – це ідіома, яка означає щось або когось, хто видається загрозливим або сильним, але насправді є слабким і не має реальної сили.

Нагадаємо, що раніше президент США критикував союзників по НАТО через те, що ті відмовилися допомогти йому у війні проти Ірану. Політик називав партнерів "боягузами".

Трамп попереджав, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть відкрити Ормузьку протоку.

