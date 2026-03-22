Трамп назвав найбільшого ворога США після Ірану
- Трамп назвав Демократичну партію другим найбільшим ворогом США після Ірану.
- Рейтинг підтримки Трампа впав до історичного мінімуму на тлі військової операції проти Ірану.
Військова операція проти Ірану пішла не так, як хотів того Дональд Трамп. Ця авантюра американського президента може позначитися на результах проміжних виборів до Конгресу. Президент США це добре розуміє, а тому посилює атаки на опонентів.
Так, у соцмережі Дональд Трамп опублікував пост, у якому намагається переконати американських виборців, а, можливо, й самого себе, що військова операція в Ірані йде за планом.
Дивіться також Мерц після переговорів із Трампом зробив заяву щодо України
Кого Трамп назвав другим ворогом США після Ірану?
Президент США переконує суспільство у тому, що Іран нібито "помер", і загроза з боку Тегерана зникла. Цю заяву політик робить усупереч тому факту, що іранським режим зовсім не впав і продовжує атакувати країни Близького Сходу.
Тепер після того, як з Іраном, мовляв, "покінчено", Трамп готовий спрямувати свої зусилля на боротьбу з другим найбільшим ворогом США. Ним він називає Демократичну партію.
Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є Радикальна ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія!,
– йдеться у пості політика.
- Нападки Трампа на суперників є цілком логічними. Адже після початку війни проти Ірану його рейтинг впав до історичного мінімуму. Загальна оцінка підтримки роботи президента сягає показника у 38%. При цьому 59% опитаних американців не схвалюють діяльність очільника Білого дому. Рейтинг підтримки економічної політики Трампа опустився до 29% – це найнижчий рівень за всю історію опитувань.
- Якщо війна затягнеться, це може ще більше ускладнити становище Трампа перед виборами в Конгрес 2026 року. Високі ціни на бензин та подорожчання продуктів роблять його електорат незадоволеним, а невдачі на Близькому Сході загрожують підірвати авторитет президента.
- Ще на початку лютого Дональд Трамп заявив, що його головна турбота – не втратити контроль республіканців над Конгресом. Щоб цього уникнути, він і партія зібрали рекордні 483 мільйонів доларів до кінця 2025 року, майже втричі більше, ніж демократи. Гроші надходять від багатих донорів і дрібних прихильників руху MAGA. Частина коштів пішла на комітет MAGA Inc., інша – на кампанії для простих виборців.
- Втім, історія США показує, що чинні президенти майже завжди програють проміжні вибори, тож навіть ці рекордні фінанси не гарантують Трампу перемоги в Конгресі.