Так, в соцсети Дональд Трамп опубликовал пост, в котором пытается убедить американских избирателей, а, возможно, и самого себя, что военная операция в Иране идет по плану.

Смотрите также Мерц после переговоров с Трампом сделал заявление по Украине

Кого Трамп назвал вторым врагом США после Ирана?

Президент США убеждает общество в том, что Иран якобы "умер", и угроза со стороны Тегерана исчезла. Это заявление политик делает вопреки тому факту, что иранским режим вовсе не пал и продолжает атаковать страны Ближнего Востока.

Теперь после того, как с Ираном, мол, "покончено", Трамп готов направить свои усилия на борьбу со вторым крупнейшим врагом США. Им он называет Демократическую партию.

Теперь, после смерти Ирана, самым большим врагом Америки является Радикальная левая, крайне некомпетентная Демократическая партия!,

– говорится в посте политика.