Так, в соцсети Дональд Трамп опубликовал пост, в котором пытается убедить американских избирателей, а, возможно, и самого себя, что военная операция в Иране идет по плану.
Кого Трамп назвал вторым врагом США после Ирана?
Президент США убеждает общество в том, что Иран якобы "умер", и угроза со стороны Тегерана исчезла. Это заявление политик делает вопреки тому факту, что иранским режим вовсе не пал и продолжает атаковать страны Ближнего Востока.
Теперь после того, как с Ираном, мол, "покончено", Трамп готов направить свои усилия на борьбу со вторым крупнейшим врагом США. Им он называет Демократическую партию.
Теперь, после смерти Ирана, самым большим врагом Америки является Радикальная левая, крайне некомпетентная Демократическая партия!,
– говорится в посте политика.
- Нападки Трампа на соперников вполне логичны. Ведь после начала войны против Ирана его рейтинг упал до исторического минимума. Общая оценка поддержки работы президента достигает показателя в 38%. При этом 59% опрошенных американцев не одобряют деятельность главы Белого дома. Рейтинг поддержки экономической политики Трампа опустился до 29% – это самый низкий уровень за всю историю опросов.
- Если война затянется, это может еще больше осложнить положение Трампа перед выборами в Конгресс в 2026 году. Высокие цены на бензин и подорожание продуктов делают его электорат недовольным, а неудачи на Ближнем Востоке угрожают подорвать авторитет президента.
- Еще в начале февраля Дональд Трамп заявил, что его главная забота – не потерять контроль республиканцев над Конгрессом. Чтобы этого избежать, он и партия собрали рекордные 483 миллионов долларов до конца 2025 года, почти втрое больше, чем демократы. Деньги поступают от богатых доноров и мелких сторонников движения MAGA. Часть средств пошла на комитет MAGA Inc., другая – на кампании для простых избирателей.
- Впрочем, история США показывает, что действующие президенты почти всегда проигрывают промежуточные выборы, поэтому даже эти рекордные финансы не гарантируют Трампу победы в Конгрессе.