Так, у соцмережі Дональд Трамп опублікував пост, у якому намагається переконати американських виборців, а, можливо, й самого себе, що військова операція в Ірані йде за планом.

Дивіться також Мерц після переговорів із Трампом зробив заяву щодо України

Кого Трамп назвав другим ворогом США після Ірану?

Президент США переконує суспільство у тому, що Іран нібито "помер", і загроза з боку Тегерана зникла. Цю заяву політик робить усупереч тому факту, що іранським режим зовсім не впав і продовжує атакувати країни Близького Сходу.

Тепер після того, як з Іраном, мовляв, "покінчено", Трамп готовий спрямувати свої зусилля на боротьбу з другим найбільшим ворогом США. Ним він називає Демократичну партію.

Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є Радикальна ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія!,

– йдеться у пості політика.