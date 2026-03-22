Так, у соцмережі Дональд Трамп опублікував пост, у якому намагається переконати американських виборців, а, можливо, й самого себе, що військова операція в Ірані йде за планом.
Кого Трамп назвав другим ворогом США після Ірану?
Президент США переконує суспільство у тому, що Іран нібито "помер", і загроза з боку Тегерана зникла. Цю заяву політик робить усупереч тому факту, що іранським режим зовсім не впав і продовжує атакувати країни Близького Сходу.
Тепер після того, як з Іраном, мовляв, "покінчено", Трамп готовий спрямувати свої зусилля на боротьбу з другим найбільшим ворогом США. Ним він називає Демократичну партію.
Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є Радикальна ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія!,
– йдеться у пості політика.
- Нападки Трампа на суперників є цілком логічними. Адже після початку війни проти Ірану його рейтинг впав до історичного мінімуму. Загальна оцінка підтримки роботи президента сягає показника у 38%. При цьому 59% опитаних американців не схвалюють діяльність очільника Білого дому. Рейтинг підтримки економічної політики Трампа опустився до 29% – це найнижчий рівень за всю історію опитувань.
- Якщо війна затягнеться, це може ще більше ускладнити становище Трампа перед виборами в Конгрес 2026 року. Високі ціни на бензин та подорожчання продуктів роблять його електорат незадоволеним, а невдачі на Близькому Сході загрожують підірвати авторитет президента.
- Ще на початку лютого Дональд Трамп заявив, що його головна турбота – не втратити контроль республіканців над Конгресом. Щоб цього уникнути, він і партія зібрали рекордні 483 мільйонів доларів до кінця 2025 року, майже втричі більше, ніж демократи. Гроші надходять від багатих донорів і дрібних прихильників руху MAGA. Частина коштів пішла на комітет MAGA Inc., інша – на кампанії для простих виборців.
- Втім, історія США показує, що чинні президенти майже завжди програють проміжні вибори, тож навіть ці рекордні фінанси не гарантують Трампу перемоги в Конгресі.