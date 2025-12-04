"Тепер все гірше": Трамп знову дорікнув Зеленському і згадав за лютневий скандал

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський мав нібито укласти мирну угоду з Росією ще на початку лютого 2025 року. Тепер, за словами президента США, Україна у набагато гірших умовах.

3 грудня Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами, підсумував переговори США з Києвом та Москвою щодо мирного плану, передає 24 Канал.

У чому Трамп звинуватив Володимира Зеленського?

За словами Трампа, Україна зараз у гіршому становищі, ніж була майже рік тому.

Він згадав свою зустріч з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Тоді американський лідер заявив українському колезі, що у нього "немає карт", і мовляв, радив йому укласти угоду з Росією.

"Але вони (українці – 24 Канал), у своїй мудрості, вирішили цього не робити. Зараз багато що проти них", – підсумував президент США.

Довідка: 28 лютого 2025 року Зеленський приїхав до Вашингтона, щоб обговорити з Трампом угоду про розробку природних ресурсів в Україні. Передбачалося, що ця угода може надати Україні фінансування чи інвестиції, водночас мало бути включено питання гарантій безпеки – важливе для України під час війни. Під час переговорів виник різкий конфлікт. Трамп та віцепрезидент Джей ді Венс звинуватили Зеленського в тому, що він проявляє нібито невдячність за допомогу США. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він "не готовий до миру". Переговори завершилися без підписання угоди, заплановану пресконференцію скасували, Зеленський достроково покинув Білий дім.

Окремо Трамп прокоментував візит своїх посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви. За їхніми словами, Володимир Путін хоче закінчення війни і повернення до торгівлі зі США.

Що відомо про мирний план Трампа?