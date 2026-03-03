У ЗМІ розповіли, завдяки чому вдалося провести успішну операцію в палаці Хаменеї

Американсько-ізраїльська операція в Ірані могла б не заручитися успіхом і виконанням поставлених завдань без залучення сучасних інформаційних технологій. Йдеться, зокрема, про використання штучного інтелекту.

Ба більше, стеження за лідером країни відбувалося роками. Подробиці підготовки та втілення операції з ліквідації Хаменеї розповіли у Financial Times з посиланням на два обізнані у справі джерела.

Що допомогло військовим досягнути успіху в палаці лідера Ірану?

Ізраїльська розвідка протягом багатьох років зламувала мережу камер відеоспостереження за дорожнім рухом у Тегерані, щоб відстежувати повсякденне життя вищого іранського керівництва.

Це стало частиною підготовки до операції "Ревучий лев", під час якої було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

Під час роботи з відеоматеріалами розвідники виявили стабільний "життєвий ритм" Хаменеї та його охорони. Мовиться про маршрути пересування, години його активності, а також коло наближених високопосадовців, які регулярно супроводжували лідера.

Задовго до удару ізраїльські розвідники "знали Тегеран настільки ж добре, наскільки знають Єрусалим".

Цікаво й те, що для аналізу величезного масиву даних застосовувалися інструменти штучного інтелекту та спеціальні алгоритми. Крім того, ЦРУ США надало спецагента, який підтвердив точне місце перебування Хаменеї в день удару. Тоді аятола мав заплановані зустрічі з високопоставленими чиновниками.

Атака на резиденцію здійснювалася ракетами Sparrow посеред дня, щоб забезпечити елемент несподіванки попри підвищену готовність іранської сторони. Загалом військові випустили 30 ракет.

Водночас у районі операції потурбувалися й про роботу (точніше про певні проблеми з роботою стільникових веж), аби охорона не змогла отримати попереджувальні дзвінки чи повідомлення.

Варто зауважити, що планування ліквідації Хаменеї розпочалося ще далекого 2001 року за наказом тодішнього прем'єр-міністра Аріеля Шарона, коли Іран став головною метою "Моссаду".

Кого ще з оточення Хаменеї ліквідували під час операції?