У ЗМІ розповіли, завдяки чому вдалося провести успішну операцію в палаці Хаменеї
- Операція з ліквідації лідера Ірану реалізувалася не без допомоги сучасних технологій.
- Ізраїльська розвідка роками аналізувала відеоматеріали, а ЦРУ США надало спецагента для підтвердження місця перебування Хаменеї, що дозволило успішно здійснити атаку.
Американсько-ізраїльська операція в Ірані могла б не заручитися успіхом і виконанням поставлених завдань без залучення сучасних інформаційних технологій. Йдеться, зокрема, про використання штучного інтелекту.
Ба більше, стеження за лідером країни відбувалося роками. Подробиці підготовки та втілення операції з ліквідації Хаменеї розповіли у Financial Times з посиланням на два обізнані у справі джерела.
Що допомогло військовим досягнути успіху в палаці лідера Ірану?
Ізраїльська розвідка протягом багатьох років зламувала мережу камер відеоспостереження за дорожнім рухом у Тегерані, щоб відстежувати повсякденне життя вищого іранського керівництва.
Це стало частиною підготовки до операції "Ревучий лев", під час якої було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.
Під час роботи з відеоматеріалами розвідники виявили стабільний "життєвий ритм" Хаменеї та його охорони. Мовиться про маршрути пересування, години його активності, а також коло наближених високопосадовців, які регулярно супроводжували лідера.
Задовго до удару ізраїльські розвідники "знали Тегеран настільки ж добре, наскільки знають Єрусалим".
Цікаво й те, що для аналізу величезного масиву даних застосовувалися інструменти штучного інтелекту та спеціальні алгоритми. Крім того, ЦРУ США надало спецагента, який підтвердив точне місце перебування Хаменеї в день удару. Тоді аятола мав заплановані зустрічі з високопоставленими чиновниками.
Атака на резиденцію здійснювалася ракетами Sparrow посеред дня, щоб забезпечити елемент несподіванки попри підвищену готовність іранської сторони. Загалом військові випустили 30 ракет.
Водночас у районі операції потурбувалися й про роботу (точніше про певні проблеми з роботою стільникових веж), аби охорона не змогла отримати попереджувальні дзвінки чи повідомлення.
Варто зауважити, що планування ліквідації Хаменеї розпочалося ще далекого 2001 року за наказом тодішнього прем'єр-міністра Аріеля Шарона, коли Іран став головною метою "Моссаду".
Кого ще з оточення Хаменеї ліквідували під час операції?
Ізраїль офіційно оголосив про успішну ліквідацію низки ключових фігур іранського керівництва, серед яких лідер "Хезболли" Хасан Насралла, командувач військового крила ХАМАС Мохаммед Дейф, високопоставлений іранський військовий Мухаммед аль-Гамарі, а також інші старші офіцери Корпусу вартових ісламської революції.
За інформацією джерел, серед загиблих також опинилися члени родини Хаменеї, а саме його дочка, зять та онук.
Крім того, вранці 28 лютого під час масованого ракетного удару загинула одна з невісток аятоли. Дружина самого Алі Хаменеї, Мансуре Ходжасте Багерзаде, також стала жертвою спільної операції США та Ізраїлю.