"Пріоритетна ціль": наступниця Мадуро фігурує у численних розслідуваннях про наркоторгівлю

Коли Дональд Трамп оголосив про захоплення Ніколаса Мадуро, він представив віцепрезидентку диктатора та його багаторічну соратницю Делсі Родрігес як бажаного для Америки партнера, здатного стабілізувати Венесуелу на тлі наркотрафіку, корупції та економічного хаосу. Водночас Трамп не сказав нічого про тінь підозр, яка роками супроводжувала Родрігес.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Читайте також Як Мадуро довів нафтову державу до краху: чому Венесуела втратила статус найбагатшої в регіоні

У яких справах фігурує Родрігес?

Насправді Делсі Родрігес уже багато років перебуває в полі зору Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) і у 2022 році навіть отримала статус "пріоритетної цілі" – так DEA називає підозрюваних, які, за оцінкою відомства, мають "суттєвий вплив" на наркобізнес.

Про це свідчать документи, отримані Associated Press, а також твердження більш ніж півдесятка чинних і колишніх американських правоохоронців.

Як випливає з матеріалів, DEA зібрало докладне досьє на Родрігес, що датується 2018 роком. У ньому перелічені її відомі спільники та звинувачення від наркоторгівлі до контрабанди золота.

Один зі співрозмовників видання розповів, що на початку 2021 року, що Родрігес використовувала готелі на карибському курорті Ісла-Маргарита "як прикриття для відмивання грошей". Родрігес також пов'язують з імовірним "гаманцем" Мадуро – Алексом Саабом, якого американська влада заарештувала у 2020 році за звинуваченням у відмиванні коштів.

Водночас уряд США ніколи публічно не звинувачував Родрігес у будь-яких кримінальних правопорушеннях. Відомо також, що розслідування щодо неї проводив елітний підрозділ DEA – та ж сама структура, яка готувала доказову базу для арешту Мадуро.

Цікаво, що майже одразу після захоплення Мадуро Трамп почав щедро хвалити Родрігес: він назвав її "чудовою людиною", яка перебуває в тісному контакті з посадовцями у Вашингтоні, зокрема з держсекретарем Марко Рубіо.

Що відбулося у Венесуелі?