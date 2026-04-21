Мадяр чесно відповів, чи повернуться гроші Ощадбанку в Україну

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не обговорюватиме повернення заблокованих активів "Ощадбанку" з президентом Володимиром Зеленським до офіційного вступу на посаду. Водночас він висловив сумніви щодо обставин інциденту та пообіцяв зосередитися на "важливіших питаннях" після призначення.

Мадяр також заявив, що немає повної картини ситуації. Про це пише угорське видання Telex.

Що заявив Мадяр про повернення грошей українського Ощадбанку?

Майбутній глава угорського уряду Петер Мадяр заявив, що питання повернення заблокованих в Угорщині активів українського Ощадбанку обговорюватиме з президентом України Володимиром Зеленським лише після офіційного вступу на посаду.

Коментуючи звинувачення Києва на адресу попереднього уряду, який очолював Віктор Орбан, Мадяр зазначив, що наразі немає повної картини подій і він бачив "лише пропагандистські новини". Політик висловив сумнів щодо багатьох деталей справи та закликав підходити до оцінок із "здоровим глуздом".

За його словами, після вступу на посаду він матиме з українським лідером "важливіші теми для розмови", ніж ситуація з Ощадбанком. Водночас Мадяр пообіцяв відкрити нафтопровід "Дружба".

Важливо! Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що абсолютно зрозуміло, що зараз Україна спробує домовитися з новим урядом в Угорщині щодо повернення цих коштів. Проте, не варто очікувати миттєвий результат. Можуть бути різні сценарії і вони більше будуть залежати від політичної волі, ніж від юридичних процедур.

