Аналітик спрогнозував, чи можуть США закінчити конфлікт на Близькому Сході найближчими тижнями

Західні ЗМІ повідомляють, що США обговорюють можливість проведення в Ірані наземної операції. Країна збільшила кількість військового контингенту в регіоні. В чинній адміністрації Трампа немає сьогодні належної стратегії, нещодавно деякі фахівці з питань Близького Сходу були звільнені.

На це в розмові з 24 Каналом звернув увагу доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач, додавши, що робота американців з партнерами на Близькому Сході була невиваженою, зараз вони суттєво втягнуті в конфлікт з Іраном, стали заручниками прорахунків команди Трампа.

Що стосовно США показала операція в Ірані?

На думку доктора економічних наук, союзники США на Близькому Сході, зокрема ОАЕ, Бахрейн, Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, Оман, стали заручниками того, що Вашингтон виявився неспроможним довести ситуацію в Ірані до короткого результативного ефекту. Тобто, зміни влади в Тегерані (радикальної, а не на гіршу копію вбитого Хаменеї) не відбулось.

Зі слів Длігача, економічної виснаженості Ірану та його неспроможності посилювати тиск і ризики для країн Близького Сходу та Ізраїлю теж не спостерігається. США також не досягнули ефекту послаблення Китаю чи Росії як союзників Ірану.

"Виявилась дуже дивна ситуація, що наразі Китай виглядає в цій схемі, як найбільш поміркований гравець. Він вивів інвестиції з Ірану й активно вкладається в інші країни Близького Сходу, у війну напряму не входить, не постачає безпосередньо зброю Ірану, наприклад, через Пакистан. Ба більше Пакистан, який є союзником Китаю, розглядається як країна, яка може бути посередником в цьому конфлікті", – озвучив Длігач.

Зі слів голови Advanter Group, США дискредитували себе як силу, бо не здатні досягнути бажаного результату, і як миротворця, і як економічну міць. Він переконаний, що нинішній сценарій не має позитивного виходу для держав Близького Сходу і самих Сполучених Штатів.

До відома! Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив заяву про те, що американська армія буде продовжувати війну проти Ірану, аби надовго нейтралізувати Ісламську Республіку. Він додав, що війна триватиме "ще деякий час". Він також стверджує, що Сполучені Штати вкионали більшу кількість своїх військових завдань.

Швидко вийти з війни США не зможуть

Доктор економічних наук зауважив на тому, що Ізраїлю потрібне продовження цієї війни до тієї миті, коли КВІР і чинні політичні лідери Ірану не відмовляться від ідеї його знищення. Іншим країнам Близького Сходу, зі слів Длігача, необхідно тепер, аби Тегеран був переможений, інакше він впливатиме на посилення шиїтських рухів, першочергово у Бахрейні, Іраку.

Тому країнам Близького Сходу потрібне продовження війни, а США треба продовжувати до того, що можна буде "продати" як свою перемогу, хоча підтримка війни серед американців є на дуже низькому рівні, навіть менше ніж 20%. Але їм просто так вийти тепер з неї неможливо,

– впевнений Длігач.

Підсумовуючи, голова Advanter Group зазначив, що у війну проти Ірану вже втягнуті певною мірою і Японія, Велика Британія. Країни ЄС утрималися, виглядає поки що збалансованою і Туреччина.

Стосовно Китаю, він прагне, аби Сполучені Штати в цій ситуації ганьбилися якомога довше, бо він розв'язав свої проблеми з постачанням нафти. Хоче цього й Іран, який, зі слів Длігача, точно не здасться, адже бачить зараз можливість посилити власні позиції. Отже, на думку доктора економічних наук, конфлікт найближчими тижнями буде продовжуватися.

Які в США плани щодо Ірану?