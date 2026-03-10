"Багато блискучої роботи": Трамп заявив, що війна з Іраном "майже завершена"

У понеділок, 9 березня, Дональд Трамп заявив, що війна США на Близькому Сході майже завершена. Він вважає, що Іран втратив свій військовий потенціал.

А напад був здійснений, бо США мали позбутися зла. Про це Трамп сказав у телефонному інтерв'ю CBS News, а потім під час своєї пресконференції.

Що сказав Трамп про операцію в Ірані?

За словами американських військових, за перший тиждень операції в Ірані вони завдали ударів по понад 3000 іранських цілях.

Тож Трамп запевнив, що в іранців "у військовому сенсі нічого не залишилося".

Я думаю, що війна майже завершена. Іран не має ні військово-морського флоту, ні зв'язку, ні повітряних сил. Їхні ракети розсіяні. Їхні безпілотники підривають повсюди, включаючи їхнє виробництво безпілотників,

– заявив він.

До слова, раніше Трамп оцінював, що війна триватиме приблизно місяць. Але вже у перші дні операції він заявляв, що США "випереджають графік".

"Багато роботи, багато блискучої роботи. Але ми матимемо набагато безпечніший світ, щойно це буде завершено, і це буде завершено досить швидко", – додав американський президент.

За його словами, "лідери терористів зникли" або вони "відраховують хвилини до свого відходу". США не збираються поступатися, доки ворог не буде "повністю і рішуче" переможений.

Ми вже перемогли в багатьох аспектах, але цього недостатньо,

– водночас наголосив Трамп.

Війна на Близькому Сході: останні новини