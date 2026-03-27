Євросоюз розчарований Орбаном і сподівається на його поразку на виборах, – Reuters
Європейські дипломати розраховують, що вибори в Угорщині завдадуть поразки нинішньому прем'єр-міністру країни Віктору Орбану. Втім, ймовірний наступник Орбана може продовжити дотримуватися ключових підходів Будапешта до ЄС.
Про таке йдеться в матеріалі інформаційної агенції Reuters, журналісти якої поспілкувалися з більш ніж десятком нинішніх і колишніх посадовців, обізнаних у відносинах Європи та Угорщини.
Як у ЄС ставляться до Угорщини?
Висловлюючись на умовах анонімності, багато хто з дипломатів відверто висловлював своє розчарування у Вікторі Орбані.
Нинішній угорський прем'єр нерідко викликає роздратування у своїх партнерів у Євросоюзі. До того ж він підтримує доволі близькі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, а також вважається близьким союзником Дональда Трампа.
Нагадаємо! Саме Орбан заблокував критично важливий кредит від ЄС для України на суму 90 мільярдів євро.
"Це стало останньою краплею, що переповнила чашу терпіння. З нашого боку надія на те, що Орбана вдасться переконати, зникла", – поділився з журналістами один з посадовців ЄС.
Дипломати з урядів низки держав Європейського Союзу заявляють, що у випадку втрати Орбаном влади вони сподіваються на припинення блокування Угорщиною політичних ініціатив.
Йдеться, зокрема, про рішення щодо надання кредиту Україні, а також про запровадження санкцій проти Росії та агресивних ізраїльських мігрантів.
Разом з тим, у ЄС не приховують своїх надій на поразку Віктора Орбана на майбутніх парламентських виборах.
Зазначимо! Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї та стануть десятими з 1990 року.
Я думаю, всі сподіваються, що Орбан програє,
– відверто сказав один з дипломатів.
Попри це, навіть якщо на заміну Орбану прийде інший очільник угорського уряду, поліпшення відносин Будапешта та Брюсселя наразі очікувати зарано.
Найімовірніше, до влади може прийти Петер Мадяр, в ЄС його пам'ятають доволі гострим переговорником ще з часів його роботи в дипломатії. Саме він і продовжуватиме обраний Угорщиною курс на скептичне ставлення до міграції й можливості вступу України до Євросоюзу.
Дипломати ЄС підкреслюють, що Мадяр належить до тієї ж політичної сили, тому кардинальних змін не передбачається. Водночас його радник визнав, що позиції щодо міграції та розширення ЄС залишаться подібними.
Але різниця полягає в тому, що Орбан використовував це для шантажу (ЄС) та представлення інтересів Росії. Ми ж представлятимемо інтереси Угорщини,
– додав він.
До слова, перед виборами в країні спалахнув політичний скандал – Орбана звинувачують у використанні спецслужб для стеження за опозиційною партією "Тиса".
Як Орбан тисне на Україну напередодні виборів і чим відповідають США?
Угорщина заборонила оператору ГТС проводити аукціони на постачання газу до України у третьому кварталі 2026 року. Прем'єр Віктор Орбан заявив, що поставки можуть повністю зупинитися, якщо не відновиться транзит російської нафти через "Дружбу".
Також влада звинувала журналіста Саболча Паньї у шпигунстві на користь України, однак він це заперечує, заявляючи, що проводив розслідування щодо зв'язків угорських посадовців із Росією.
На цьому тлі сенатори США готують законопроєкт про санкції проти угорських чиновників через блокування допомоги Україні.