Геополітика Америка Зеленський має взятися за справу та укласти угоду, бо Путін вже готовий, – Трамп
5 березня, 19:10
2
Оновлено - 19:24, 5 березня

Зеленський має взятися за справу та укласти угоду, бо Путін вже готовий, – Трамп

Сергій Попович
Основні тези
  • Дональд Трамп заявив, що українському президенту Зеленському слід погодитися на мирну угоду з Росією, оскільки Путін вже готовий.
  • Трамп натякнув, що Зеленський може бути перешкодою в мирному процесі, оскільки не виявляє достатньої готовності до переговорів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленському час погодитися на мирну угоду з Росією. За його словами, Путін вже нібито погодився.

Про це повідомляє Politico.

Яку нову заяву Трамп зробив щодо переговорів України і Росії?

Президент США Дональд Трамп зазначив, що переговори щодо України тривають, незважаючи на події в Ірані.

Зеленський має взятися за справу, і він має підписати угоду, 
– заявив Трамп.

Трамп вважає, що російський диктатор Владімір Путін готовий укласти угоду.

У нього уточнили, чи вважає він Зеленського перешкодою у мирному процесі, на що Трамп ухилився, сказавши, що український президент нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів.

Це незбагненно, що він є перешкодою. Ви не маєте карт. Тепер у нього ще менше карт, 
– сказав Трамп.

Президент Зеленський казав, що переговори в Абу-Дабі відкладені

  • Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 березня заявив, що через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Він підкреслив, що Україна готова пести перговори як тільки це стане можливо.

  • Україна готова вести їх деінде. Серед варіантів Зеленський називав Туреччину і Швейцарію.

  • Наступний раунд переговорів планувався у проміжку з 5 по 9 березня. Українська сторона говорила з американською про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час. 