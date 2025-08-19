Зустріч лідерів держав у Вашингтоні 18 серпня тривала досить довго. Фінський президент підкреслив, що на тривалість перемовин вплинула особлива манера Трампа.

Таку заяву зробив Александр Стубб після спільної зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та європейських лідерів у Білому домі, передає 24 Канал.

Актуально Трамп зателефонував Путіну наприкінці переговорів: Зеленський розповів деталі

Чому переговори затягнулися?

Як зазначив Стубб, основна причина полягає в тому, що президент Трамп має особливий стиль ведення перемовин.

Він уважно слухає і ставить багато запитань,

– наголосив лідер Фінляндії.

Стубб також додав, що велику роль відіграло бажання Трампа докладно обговорити всі подальші кроки вже після його розмови з Володимиром Путіним.

Які результати зустрічі Зеленського та Трампа?