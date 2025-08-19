19 серпня, 09:55
Переговори з Трампом в Білому домі затягнулися: Стубб назвав головні причини
Основні тези
- Президент Фінляндії Александр Стубб пояснив, що переговори з Дональдом Трампом затягнулися через його унікальний стиль ведення перемовин.
- На зустрічі в Білому домі обговорювалися питання закінчення війни в Україні, де Трамп запевнив у безпекових гарантіях для України, а європейські лідери закликали до припинення війни і посилення санкцій проти Росії, якщо переговори не дадуть результатів.
Зустріч лідерів держав у Вашингтоні 18 серпня тривала досить довго. Фінський президент підкреслив, що на тривалість перемовин вплинула особлива манера Трампа.
Таку заяву зробив Александр Стубб після спільної зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та європейських лідерів у Білому домі, передає 24 Канал.
Актуально Трамп зателефонував Путіну наприкінці переговорів: Зеленський розповів деталі
Чому переговори затягнулися?
Як зазначив Стубб, основна причина полягає в тому, що президент Трамп має особливий стиль ведення перемовин.
Він уважно слухає і ставить багато запитань,
– наголосив лідер Фінляндії.
Стубб також додав, що велику роль відіграло бажання Трампа докладно обговорити всі подальші кроки вже після його розмови з Володимиром Путіним.
Які результати зустрічі Зеленського та Трампа?
- У понеділок, 18 серпня в Білому домі провели переговори за участю президента України Володимира Зеленського, глави США Дональда Трампа та європейських лідерів. Під час зустрічі сторони обговорили питання закінчення війни в Україні та зробили низку зав.
- Дональд Трамп запевнив, що США долучиться до безпекових гарантій для України після завершення війни.
- Європейські лідери висловили бажання всіляко сприяти завершенню воєнних дій. Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до негайного припинення війни й запропонував тиснути на Росію.
- Французький президент Еммануель Макрон своєю чергою наголосив на необхідності посилення санкцій проти Москви в разі, якщо переговорний процес не принесе успіху.
- Володимир Зеленський позитивно оцінив проведену зустріч з Трампом, зазначивши, що це була "найкраща розмова за весь час".