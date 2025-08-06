На зустрічі Віткоффа з Путіним досягнуто значного прогресу, – Трамп
- Спецпредставник США Стів Віткофф провів зустріч з Володимиром Путіним, Дональд Трамп назвав її "дуже продуктивною".
- За словами президента США, під час переговорів 6 серпня було досягнуто значного прогресу.
У середу, 6 серпня, спецпредставник США Стів Віткофф провів зустріч з Володимиром Путіним. Згодом Дональд Трамп заявив, що під час переговорів було досягнути "значного прогресу".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі Truth Social.
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Трамп прокоментував зустріч Віткоффа та Путіна
Дональд Трамп заявив, що Стів Віткофф в Москві провів "дуже продуктивну зустріч" з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Було досягнуто значного прогресу! Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників,
– написав президент США.
За словами Трампа, усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і вони працюватимуть над цим найближчими днями та тижнями.
До слова, у Росії зустріч Путіна та Віткоффа 6 серпня також описали як корисну і конструктивну. Помічник кремлівського диктатора Ушаков заявив, що під час переговорів Росія нібито "передала сигнали з українського питання та отримала відповідні сигнали від Трампа".
Згодом держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що він провів розмову зі Стівом Віткоффом, який повертається з поїздки до Росії, і проведе ще кілька обговорень протягом дня. Після цього, за його словами, адміністрація США може зробити заяву щодо санкцій.
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Після візиту Стіва Віткоффа до Москви президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. За словами глави держави, спільна позиція України та партнерів абсолютно чітка: війна має завершитися, і це має бути чесне завершення.
Він додав, що у розмові брали участь європейські лідери, і висловив вдячність кожному з них за підтримку. Також сторони обговорили те, що було озвучено в Москві.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що з 8 серпня Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують її енергоносії, якщо Москва не зробить кроків для припинення війни з Україною.
Це може стати першим серйозним кроком Білого дому щодо тиску на Кремль після повернення Трампа до влади в січні 2025 року.