Геращенко про аварію АН-26: записи розмов пілотів потрібно оприлюднити
Заступник очільника МВС Антон Геращенко вважає, що записи розмов пілотів літака АН-26 необхідно оприлюднити, аби уникнути спекуляцій. Наразі іде розшифрування бортових самописців з літака.
Є записи розмов між пілотами та диспетчерами
Зараз, зазначив Геращенко, активно поширюють інформацію, що начебто винними в аварії зроблять пілотів, а не керівництво. Про це Геращенко повідомив в коментарі Інтерфакс-Україна.
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Я вважаю за необхідне опублікувати розмови в кабіні пілотів, розмови між диспетчером і пілотом – ці розмови і так вже є – для того, щоб і родичі загиблих, і суспільство знало, щоб не було різного роду інсинуацій і провокацій,
– сказав Геращенко.
Фахівці працюють з бортовими самописцями
Фахівці уже приступили до розшифрування чорних скриньок з АН-26. Як повідомляли раніше, бортові самописці містять інформацію про переговори диспетчерів та пілотів. Також вони допоможуть дізнатись останні дані технічних параметрів роботи літака.
Авіакатастрофа АН-26 біля Чугуєва: головне
- Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.
- На борту літака перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів).
- В катастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту і він зараз у лікарні.
- Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли, прилади вилучили і їх передадуть на розшифровку.
- Раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер зазначив, що після того, як екіпаж повідомив про технічні несправності, йому відповіли лише за хвилину. Начебто на посадку у цей час пропускали інший борт.