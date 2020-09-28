Заступник очільника МВС Антон Геращенко вважає, що записи розмов пілотів літака АН-26 необхідно оприлюднити, аби уникнути спекуляцій. Наразі іде розшифрування бортових самописців з літака.

Є записи розмов між пілотами та диспетчерами

Зараз, зазначив Геращенко, активно поширюють інформацію, що начебто винними в аварії зроблять пілотів, а не керівництво. Про це Геращенко повідомив в коментарі Інтерфакс-Україна.

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Я вважаю за необхідне опублікувати розмови в кабіні пілотів, розмови між диспетчером і пілотом – ці розмови і так вже є – для того, щоб і родичі загиблих, і суспільство знало, щоб не було різного роду інсинуацій і провокацій,

– сказав Геращенко.

Фахівці працюють з бортовими самописцями

Фахівці уже приступили до розшифрування чорних скриньок з АН-26. Як повідомляли раніше, бортові самописці містять інформацію про переговори диспетчерів та пілотів. Також вони допоможуть дізнатись останні дані технічних параметрів роботи літака.

Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.

На борту літака перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів).

В катастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту і він зараз у лікарні.

Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли, прилади вилучили і їх передадуть на розшифровку.

Раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер зазначив, що після того, як екіпаж повідомив про технічні несправності, йому відповіли лише за хвилину. Начебто на посадку у цей час пропускали інший борт.



Авіакатастрофа АН-26 у цифрах / Інфографіка 24 каналу