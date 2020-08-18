Кабмін підтримав рішення заборонити хасидам відвідувати Україну під час святкування іудейського Нового року. Все через небезпеку поширення коронавірусу. Проте остаточне рішення в уряді щодо конкретних заходів приймуть завтра, 19 серпня.

Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник голови МВС Антон Геращенко. І наголосив, що найважливіше – це вберегти життя та здоров'я як українців, так і хасидів.

Важливо Паломництво хасидів в Умані: заборони відвідувати Україну ще немає

Це добре, коли міський захищає інтереси виборців і розуміє, що цьогоріч не можна підтримувати питання, щоб десятки тисяч людей приїхали з іншої країни до Умані. Є ризик занести дуже небезпечний вірус,

– зазначив Геращенко.

Тому прийняли державне рішення щодо обмеження паломникам доступу до Умані, тому що здоров'я та життя людей – дорожче. Також це роблять і в інтересах самих паломників. Оскільки, як правило, декілька днів в Умані хасиди вони живуть скупчено – по 20 – 30 людей в кімнатах.

До слова. Вже другий день поспіль під Офісом Президента перебуває мер Умані Олександр Цебрій. Першу ніч він провів у спальному мішку. Він приїхав в Київ, щоб зустрітись особисто з Володимиром Зеленським. Мета його візиту – обговорити засоби обмеження в'їзду хасидів в місто на період єврейського нового року.

Про обмеження

Заступник глави МВС також наголосив, що конкретні заходи розроблятимуть і затверджуватимуть завтра на засідання комісії щодо надзвичайних ситуацій.

Думаю, що точно не будуть дозволені чартерні авіарейси, якими прибували більшість паломників. Також, можливо, будуть й інші обмеження. До того ж ми братимемо досвід самого Ізраїля, який також обмежив візити паломників у свою державу, а також інших країн,

– підкреслив Геращенко.

Реакція Ізраїля

Від офіційного Ізраїля ще не було жодних реакцій, лише він релігійних громад. Також Геращенко підсумував, що ми маємо повне право на території України приймати ті рішення, які вигідні та корисні для громадян.