Геращенко розповіла, що буде з українськими заручниками після звільнення з полону бойовиків

Україна забезпечить реабілітацію заручників, які повернуться із місць ув'язнення в окупованих районах Донецької і Луганської областей. Про це 25 грудня на брифінгу заявила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко з посиланням на бесіду із Президентом України Петром Порошенком.

"Тільки що президент дав доручення, щоб усі заручники, яких буде звільнено 27 грудня, пройшли медичну і психологічну реабілітацію в лікарнях, де раніше лікували тільки депутатів і міністрів. Тепер їхні двері буде відчинено для наших в'язнів-героїв", – розповіла Геращенко.

Читайте також: До списку увійшли не всі: Патріарх Кирил розповів деталі обміну полоненими на Донбасі

За її словами, Порошенко також доручив Міністерству оборони зробити все, щоб якомога швидше звільнених чоловіків і жінок було доправлено до їхніх сімей.

"Це буде перша хвиля звільнення. Ми сподіваємося, що на цьому процес не зупиниться. Готові докласти максимум зусиль, щоб витягти з в'язниць і на окупованій території, і в Російській Федерації всіх інших, хто не потрапляє в цю першу хвилю 27 грудня", – додала Геращенко.

Нагадаємо, у середу, 27 грудня, відбудеться обмін полоненими за формулою 306 бойовиків на 74 українців, які перебувають у полоні на окупованих територіях.