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До списку увійшли не всі: Патріарх Кирил розповів деталі обміну полоненими на Донбасі

12:10, сьогодні 1847 Читать новость на русском
Патріарх Кирил розповів деталі обміну полоненими на Сході України
Патріарх Кирил розповів деталі обміну полоненими на Сході України / Фото з відкритих джерел

Патріарх російської православної церкви Кирил заявив про узгодження всіх деталей з обміну полоненими між Україною та представниками терористів "ДНР" та "ЛНР".

Про це патріарх Московський розповів після зустрічі з ватажками терористів "ДНР" і "ЛНР" - Олександром Захарченком та Леонідом Пасічником, а також з кумом президента РФ і членом Тристоронньої контактної групи в Мінську Віктором Медведчуком, передає РБК.

За його словами, обмін заручниками, який запланований на 27 грудня, "покладе початок" подальшим обмінам.

"Я сподіваюся, що обмін полоненими, який відбудеться, покладе початок цьому процесу, тому що в списки не ввійшли всі ті, хто ще деякий час буде перебувати в полоні, але висловлюю палку надію на те, що цей перший етап триватиме подальшими зусиллями зі звільнення всіх, хто перебуває в ув'язненні", – сказав патріарх Кирил.

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За словами Медведчука, місце і час обміну повідомлять 27 грудня.

"Ми спеціально сьогодні про це не говорили, хоча, звісно, домовилися і з приводу місця, і з приводу часу. Ми не говорили з міркувань безпеки, а 27 грудня вранці кожна зі сторін повідомить про це представникам ЗМІ", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Ірина Геращенко заявляла, в останні дні перед обміном полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі, окупанти висунули нові умови, які можуть зірвати весь процес обміну.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Обмін полоненими Україна – Росія Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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