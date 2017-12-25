Ватажок "ДНР" Захарченко назвав дату обміну полоненими
Бойовик терористичної "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими між Україною та представниками терористів "ДНР" та "ЛНР" відбудеться 27 грудня.
Про це ватажок терористів заявив за підсумками зустрічі з Главою РПЦ Патріархом Кирилом, передає "РИА Новости".
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У зустрічі також брали участь лідер "Українського вибору" та представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Віктор Медведчук" і в.о. голови "ЛНР" Леонід Пасічник.
Були обговорені останні умови, і 27 числа цього місяця відбудеться обмін за формулою "306 на 74". Сподіваюся, що українська сторона буде дотримуватися обіцянок,
– сказав Захарченко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що обмін полоненими між Україною та представниками терористів "ДНР" та "ЛНР" повинен відбутися до 25 грудня.