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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Ватажок "ДНР" Захарченко назвав дату обміну полоненими

10:53, сьогодні 1953 Читать новость на русском
Захарченко розповів, коли відбудеться обмін полоненими
Захарченко розповів, коли відбудеться обмін полоненими / Фото з відкритих джерел

Бойовик терористичної "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими між Україною та представниками терористів "ДНР" та "ЛНР" відбудеться 27 грудня.

Про це ватажок терористів заявив за підсумками зустрічі з Главою РПЦ Патріархом Кирилом, передає "РИА Новости".

Читайте також: Росія може зірвати обмін полоненими через осіб, які не хочуть повертатись на окуповані території

У зустрічі також брали участь лідер "Українського вибору" та представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Віктор Медведчук" і в.о. голови "ЛНР" Леонід Пасічник.

Були обговорені останні умови, і 27 числа цього місяця відбудеться обмін за формулою "306 на 74". Сподіваюся, що українська сторона буде дотримуватися обіцянок,
– сказав Захарченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що обмін полоненими між Україною та представниками терористів "ДНР" та "ЛНР" повинен відбутися до 25 грудня.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Обмін полоненими Україна – Росія Віктор Медведчук заручники
Джерело: 24 Канал
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