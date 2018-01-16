Геращенко розповів деталі розслідування замаху на Адама Осмаєва та вбивства Аміни Окуєвої

Російський кілер Артур Денісултанов-Курмакаєв під прізвиськом "Дінго", який у червні 2017 року здійснив замах на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва, відмовляється давати свідчення. У той час як вбивць Аміни Окуєвої досі не знайшли.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ та народний депутат Антон Геращенко під час відкриття виставки у кулуарах Верховної Ради фотопортретів Аміни Окуєвої "Аміна: життя".

"У нас в тому році було два випадки спроб вбити Аміну і Адама. Перший випадок – вони залишилися живі. Цей кілер знаходиться вже в СІЗО, і дуже скоро, в цьому році, справа буде передана до суду. І він отримає, на мій погляд, довічне ув'язнення", – розповів Антон Геращенко.

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При цьому, за словами політика, зловмисник не дає жодних показів.

Щодо вбивць аміни Окуєвої, то Антон Геращенко заявив, що основна версія вбивства та замаху – помста з боку російських терористичних диверсійних угруповань, які діють за підтримки російських спецслужб.

"Що стосується тих кілерів, які вбили Аміну в жовтні, на жаль, ми їх ще не затримали. Але ми розуміємо, можу сказати, знаємо, що ці люди приїхали з території Російської Федерації, виконували завдання з Російської Федерації на вбивство Адама і Аміни. В першу чергу, хотіли вбити Адама", – заявив Антон Геращенко.

Нагадаємо, 1 червня, російський кілер здійснив замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву. Остання всадила у найманця чотири кулі, чим врятувала своє життя та супутника.



Однак вбивці все-таки забрали життя Аміни Окуєвої. 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха, що під Києвом, диверсанти розстріляли авто, у якому їхала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Жінка загинула на місці.