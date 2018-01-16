16:37
16 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін добив комуністів. Расистський скандал в
Вєсті Кремля
23:14, 15 січня
Вєсті. UA. Боксерський політичний клуб. Поради депутатів
Вєсті.UA
21:10, 15 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Геращенко розповів деталі розслідування замаху на Адама Осмаєва та вбивства Аміни Окуєвої

14:35, сьогодні 963 Читать новость на русском
Аміну Окуєву вбили 30 жовтня
Аміну Окуєву вбили 30 жовтня

Російський кілер Артур Денісултанов-Курмакаєв під прізвиськом "Дінго", який у червні 2017 року здійснив замах на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва, відмовляється давати свідчення. У той час як вбивць Аміни Окуєвої досі не знайшли.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ та народний депутат Антон Геращенко під час відкриття виставки у кулуарах Верховної Ради фотопортретів Аміни Окуєвої "Аміна: життя".

"У нас в тому році було два випадки спроб вбити Аміну і Адама. Перший випадок – вони залишилися живі. Цей кілер знаходиться вже в СІЗО, і дуже скоро, в цьому році, справа буде передана до суду. І він отримає, на мій погляд, довічне ув'язнення", – розповів Антон Геращенко.

Читайте також: Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні

При цьому, за словами політика, зловмисник не дає жодних показів.

Щодо вбивць аміни Окуєвої, то Антон Геращенко заявив, що основна версія вбивства та замаху – помста з боку російських терористичних диверсійних угруповань, які діють за підтримки російських спецслужб.

"Що стосується тих кілерів, які вбили Аміну в жовтні, на жаль, ми їх ще не затримали. Але ми розуміємо, можу сказати, знаємо, що ці люди приїхали з території Російської Федерації, виконували завдання з Російської Федерації на вбивство Адама і Аміни. В першу чергу, хотіли вбити Адама", – заявив Антон Геращенко.

Нагадаємо, 1 червня, російський кілер здійснив замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву. Остання всадила у найманця чотири кулі, чим врятувала своє життя та супутника.

Однак вбивці все-таки забрали життя Аміни Окуєвої. 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха, що під Києвом, диверсанти розстріляли авто, у якому їхала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Жінка загинула на місці.

Теги: Новини України Новини політики Вбивство Аміни Окуєвої Антон Геращенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Почему российская пропаганда играет на руку Украине
сьогодні, 16:00 Почему российская пропаганда играет на руку Украине
Павло Казарін 324
сьогодні, 15:08 "Нам санкции нипочем", или Как российские олигархи лихорадочно распродают активы
Злой Одессит 3538
Депутатське харчування: опубліковані свіжі ціни з їдальні Верховної Ради
сьогодні, 14:59 Депутатське харчування: опубліковані свіжі ціни з їдальні Верховної Ради
5065
Диверсійні групи бойовиків підірвались на замінованих полях на Донбасі
сьогодні, 14:55 Диверсійні групи бойовиків підірвались на замінованих полях на Донбасі
2482
Порошенко зобов’язав українців встановити газові лічильники
сьогодні, 14:30 Порошенко зобов’язав українців встановити газові лічильники
1306
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
В Україні зросла грошова маса
12 грудня 2017 , 15:23
Курс валют на 18 вересня: євро злетів у ціні
 18 вересня 2017 , 08:30
У Запоріжжі сотня Дідів Морозів привітали дітей з обмеженими можливостями
 20 грудня 2017 , 20:53
Як обрати безпечні прикраси та веселощі для новорічних свят
 30 грудня 2017 , 10:08
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук