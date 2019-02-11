Германия ставит под угрозу безопасность всей Европы

"Северному потоку-2" уже не помешать, слишком сильно прокремлевское лобби. В Бундестаге и фрау Меркель идет верной дорогой по стопам другого немецкого канцлера - Герхарда Шредера, с перспективой неплохого нефтегазового пансиона на пенсии.

При этом Меркель не только заводит Германию в болото прямой зависимости страны от российских энергоносителей, которые Кремль всегда использовал как метод давления и шантажа. Она ставит под угрозу безопасность всей Европы. И вот тут следует уделить больше внимания самой трубе от "Газпрома".

Украина

Начнем с угроз для Украины. Этой теме я так же посвятил в прошлом много внимания и скажу, что она не настолько однозначна, как может преподносить любая из обеспокоенных сторон. Во многом это связано с тем, что даже при работающем на полную мощность "Северном потоке-2" и "Турецком потоке" в сумме, эти две трубы не выдадут не только максимальную мощность украинской ГТС, но и, не достигнут ее нынешних объемов.

Напомню, что пропускная способность "Северного потока - 2" – 55 млрд м³ в год, а "Турецкого потока" – 32 млрд м³ в год. Но, при этом около 16 млрд м³ в год российского газа Турция будет закупать для своих нужд. Таким образом, в Европу будет идти чуть более 70 млрд м³ в год по новым газопроводам в обход Украины, при том, что только в прошлом году транзит российского газа по ГТС Украины составил 86,7 млрд м³. То есть, на полный ноль России все равно не выйти, тем более, что есть еще ряд факторов влияющих на объемы поставляемого газа.

Когда я выше подсчитывал пропускную способность "СП-2" и "ТП" я учитывал как выход достроенного газопровода по Балтике на полную мощность, так и достроенную вторую нитку турецкой трубы с ее выводом в Европу. Но, ни первый, ни второй вариант на данный момент не реализованы. А между тем, в этом году Кремлю необходимо будет продлевать контракт на транзит через Украину. Он этого настойчиво делать не хочет, но тогда будут сорваны поставки в ЕС. То есть – пат для Москвы.

Строительство

По состоянию на начало февраля "СП-2" проложен на 600 км из 1224 км. Собственно, осталось проложить чуть больше половины газопровода, но камнем преткновения является Дания, которая не спешит пока выдавать разрешение на прокладку газопровода. Даже если она его выдаст, эта задержка негативно скажется на сроках завершения строительства газопровода, а если нет – то нужно будет менять маршрут с соответствующими финансовыми и временными издержками.

Оба этих фактора негативно скажутся на сроках сдачи "СП-2", который вряд ли удастся запустить в 2019 году и России таки придется заключать с Украиной очередной транзитный договор. Но, если украинская сторона не сглупит, воспользовавшись ситуацией, она должна будет выжать из "Газпрома" максимум возможного.

Тем не менее, рано или поздно, но "СП-2" достроят, но и тогда не все так будет просто. Ведь выход газопровода на полную мощность требует времени и сразу же по запуску через него не станут гнать все 55 млрд м³ в год. В целом, выход на полную пропускную способность может заняться от полугода, до 2-3 лет в зависимости от выявляемых проблем, сбоев и т.д. То есть, максимум до 2022 года "СП-2" не будет работать на полную мощность.

Аналогичная история и с "Турецким потоком", который еще не выеден в Европу и не достроена его вторая нитка. Вопрос с выходом в ЕС будет решаться еще не один год, равно как и строительство, а после и выход на полную мощность.

Таким образом, ГТС Украины еще 2-3 года будет востребована в достаточном для окупаемости объеме. И это время не стоит тратить даром.

Европа

В свою очередь, когда оба газопровода будут построены и газ устремится в ЕС, в первую очередь в Германию, эта страна станет полностью энергозависима от Кремля. Ведь прямая поставка это дело между двумя субъектами договора, в то время ка транзит обязывает соблюдать договоренности с целым рядом участников этого транзита.

Германия же не только ставит себя в зависимость от российского газа, но и позволит оказывать на себя энергетическое давление. Это прекрасно понимают другие члены ЕС, не испытывающие симпатий к режиму Путина. Польша, страны Балтии и т.д. И Берлин, конечно же, действует в определенной степени в своих интересах, но эти интересы европейского гегемона вредят единству ЕС.

Спонсирование режима

Прямая поставка российского газа в ЕС так же имеет одну очень неприятную сторону – спонсирование режима Путина. Ни для кого не секрет, что экономика РФ и непосредственно бюджет страны держаться на экспорте газа и нефти. Доля энергоресурсов в бюджете России составляет более 30%.

Экспорт газа в Европу в обход Украины позволит Кремлю экономить ежегодно миллиарды долларов, уходивших ранее на оплату транзита. Таким образом, у Кремля появятся свободные активы, которые явно будут направлены не на строительство новых школ, больниц и библиотек. По сути, Германия, как ярый лоббист энергетических интересов Кремля, становится, де-факто, спонсором преступного, реваншистского режима.

Что же, Берлин исторически стоял у истоков объединенной Европы, но видимо время стерло горькие воспоминания о том периоде, когда нацистская Германия и СССР топтали Европу рука об руку. По сути, нынешняя внешняя политика Германии демонстрирует эту историческую амнезию как нельзя лучше. И как бы итогом этой амнезии не стал бы крах объединенного сообщества, в историю которого вписали свои имена два немца, Вальтер Хальштейн, как один из основателей и Ангела Меркель, как положившая начало расколу ЕС.