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Геймери оцінять: Xiaomi представила геймпад та професійну Bluetooth-гарнітуру

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Геймпад Xiaomi
Геймпад Xiaomi / prostotech.com

Під час виставки China Joy у Китаї компанія Xiaomi представила два нові продукти: геймпад другого покоління і професійну Bluetooth-гарнітуру для цінителів кіберспорту. Цю продукцію виготовив суббренд Xiaomi – Black Shark Technology.

Про це повідомляє prostotech.com.

Зокрема, геймпад Black Shark другого покоління покращили щодо технології і функцій джойстика та кнопок: при використанні користувач може налаштувати чутливість джойстика. Також він отримав функціональні і чотиристоронні клавіші, які можна налаштувати "під себе".

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Bluetooth-гарнітура отримала акустичну подвійну котушку "графен + титановий метал" з можливістю підключення до світлодіодної освітлювальної системи гарнітури. В акустичному режимі можна під'єднати світлові і звукові ефекти.

Геймпад Xiaomi

Геймпад Xiaomi

Вартість Bluetooth-навушників Xiaomi Black Shark становить 90 доларів (2340 гривень).

Bluetooth-гарнітура Xiaomi

Bluetooth-гарнітура Xiaomi

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Теги: Ґаджети Xiaomi Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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