За словами Дендіаса, пріоритетом Греції є захист мирних жителів та етнічних греків, які проживають у Маріуполі. Він додав, що вже повідомив українську та російську владу про гуманітарну місію.

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Після зустрічі з генеральним консулом Греції в Маріуполі Манолісом Андрулакісом, останнім дипломатом ЄС, який цього тижня покинув місто, міністр заявив про готовність супроводжувати гуманітарну місію.

Я маю намір особисто очолити цю допомогу,

– сказав він журналістам.

Відомо, що Дендіас координуватиме свою діяльність з Червоним Хрестом.

Нагадаємо: мінімум 10 етнічних греків загинули та декілька отримали поранення після того, як Росія почала атаку на Маріуполь. За даними грецького уряду, понад 150 громадян Греції, екіпажів суден та етнічних греків були евакуйовані з регіону.

У Міноборони запевнили, що Маріуполь не віддадуть окупантам: