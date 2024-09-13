Про це розповів голова Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на пресконференції в МЗС України.

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Європа має ввести санкції проти Ірану

Очевидно, що Литва підтримає всі європейські санкції проти Ірану за його підтримку воєнних зусиль Росії проти України. Але було б дуже прикро знову побачити, як процес розмови, коли йдеться про санкції, займає дуже багато часу, і, як у багатьох випадках у минулому, не приносить результатів,

– зауважив міністр.

Він зазначив, що Литва вважає за необхідне запроваджувати санкції проти об'єктів, на які легко накласти обмеження, таких як російські аеродроми.

"Україна, я впевнений, була б готова накласти на них санкції ракетними ударами великої дальності, якби тільки Україні це дозволили. Тож це була б найкраща відповідь, негайна відповідь, яка не вимагає від 27 країн сісти за стіл і про щось домовитися", – підкреслив Ландсбергіс.