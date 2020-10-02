Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заразився коронавірусом. За його словами, він здав тест 1 жовтня після повернення з відрядження. Результат виявився позитивним.

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На час самоізоляції глави "Нафтогазу" його обов'язки виконуватиме Сергій Перелома. Про це Андрій Коболєв повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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За словами Коболєва, він попередив усіх, з ким раніше контактував. А всі наради та зустрічі переніс в онлайн-режим. Він також додав, що він і компанія були готові до цього.

Почуваю себе добре, сподіваюся, що нюх не втрачу, ні реальний, ні бізнесовий,

– пожартував глава "Нафтогазу".

Андрій Коболєв також закликав українців дотримуватись карантинних вимог.

Зверніть увагу! В Україні третій день поспіль фіксують рекорди за кількістю нових випадків зараження за добу. Вчора коронавірус виявили у 4633 осіб, зафіксовано 68 летальних випадків, 2148 пацієнтів одужали.

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