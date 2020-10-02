Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв підхопив коронавірус: що відомо про його стан
Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заразився коронавірусом. За його словами, він здав тест 1 жовтня після повернення з відрядження. Результат виявився позитивним.
Що відомо про коронавірус у Коболєва
На час самоізоляції глави "Нафтогазу" його обов'язки виконуватиме Сергій Перелома. Про це Андрій Коболєв повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
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За словами Коболєва, він попередив усіх, з ким раніше контактував. А всі наради та зустрічі переніс в онлайн-режим. Він також додав, що він і компанія були готові до цього.
Почуваю себе добре, сподіваюся, що нюх не втрачу, ні реальний, ні бізнесовий,
– пожартував глава "Нафтогазу".
Андрій Коболєв також закликав українців дотримуватись карантинних вимог.
Що відомо про спалах коронавірусу серед українських політиків
- Відзначимо, що протягом останніх днів українські політики все частіше повідомляють про зараження коронавірусом.
- У зв'язку з цим, Верховна Рада навіть скасувала найближчі пленарні засідання. Народні депутати пішли на вимушений карантин через масовий спалах недуги в парламенті.
- Раніше голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що лише за останній тиждень коронавірус виявили одразу у восьми депутатів.
- Серед тих, хто захворів, є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, голова "Голосу" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк, депутатка Яна Зінкевич з "Європейської солідарності", а також голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.