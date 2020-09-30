Верховна Рада України внесла зміни у власний календарний план нинішньої сесії. У жовтні парламент проведе лише пленарне засідання – 20 жовтня, коли мають розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні.

Рішення про зміну календарного плану схвалили 30 вересня голосами 281 народного депутата, повідомляє 24 канал.

Важливо У Верховній Раді спалах коронавірусу, депутати скасували два пленарні засідання

Інші пленарні засідання – протягом 5 – 9 й 12 – 16 вересня – замінили на роботу в комітетах, яку проводитимуть в режимі онлайн. Також депутати працюватимуть у комісіях, фракціях і групах.

Раніше депутати вирішили не продовжувати цього тижня пленарні засідання. Нинішнє ще відбулося, але в четвер і п'ятницю парламентарі працюватимуть у фракціях. Причиною такого рішення став спалах коронавірусу в парламенті.



Календарний план 4 сесії Верховної Ради / Фото з сайту парламенту

Коротко про спалах коронавірусу у Верховній Раді: