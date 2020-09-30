Верховна Рада, фактично, пішла на карантин через коронавірус: деталі
Верховна Рада України внесла зміни у власний календарний план нинішньої сесії. У жовтні парламент проведе лише пленарне засідання – 20 жовтня, коли мають розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні.
Рішення про зміну календарного плану схвалили 30 вересня голосами 281 народного депутата, повідомляє 24 канал.
Важливо У Верховній Раді спалах коронавірусу, депутати скасували два пленарні засідання
Інші пленарні засідання – протягом 5 – 9 й 12 – 16 вересня – замінили на роботу в комітетах, яку проводитимуть в режимі онлайн. Також депутати працюватимуть у комісіях, фракціях і групах.
Раніше депутати вирішили не продовжувати цього тижня пленарні засідання. Нинішнє ще відбулося, але в четвер і п'ятницю парламентарі працюватимуть у фракціях. Причиною такого рішення став спалах коронавірусу в парламенті.
Календарний план 4 сесії Верховної Ради / Фото з сайту парламенту
Коротко про спалах коронавірусу у Верховній Раді:
- Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що лише за останній тиждень коронавірус виявили одразу у 8 депутатів. Через це спікер наполегливо закликав колег носити маски під час засідань.
- Серед тих, хто захворів, є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, голова "Голосу" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк й інші.