Серед депутатів Верховної Ради сталося поширення коронавірусу. Щоб вберегти своє здоров'я, вони вирішили змінити режим роботи та скасували два пленарні засідання. Відтак замість пленарних засідань у четвер та п’ятницю, 1 – 2 жовтня, депутати працюватимуть у комітетах.

Про спалах коронавірусу серед депутатів та працівників апарату Верховної ради заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання Ради в середу, 30 вересня. Про це повідомляє 24 канал.

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"Велика кількість людей захворіла в залі, велика кількість людей захворіла в апараті Верховної ради України. За останні декілька днів – до десяти осіб захворіло", – заявив Дмитро Разумков.

Хто з депутатів захворів на коронавірус

Дмитро Разумков не назвав імена депутатів, у яких виявили коронавірус. Однак точно відомо про трьох нардепів, у яких тести підтвердили інфекцію:

Депутати змінили графік роботи парламенту

За словами Разумкова, до нього звернулися депутатські фракції та групи з пропозицією в четвер та п'ятницю, 1 та 2 жовтня, визнати комітетськими днями, а не проводити пленарні засідання.

"Це для того, щоб Верховна Рада продовжила свою роботу, але дала змогу зменшити кількість концентрації людей в одному приміщенні", – пояснив таке рішення Разумков.

Депутати підтримали таке рішення – за це проголосували 278 депутатів. Відтак скасували два пленарні засідання.