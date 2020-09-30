У Верховній Раді спалах коронавірусу, депутати скасували два пленарні засідання
Серед депутатів Верховної Ради сталося поширення коронавірусу. Щоб вберегти своє здоров'я, вони вирішили змінити режим роботи та скасували два пленарні засідання. Відтак замість пленарних засідань у четвер та п’ятницю, 1 – 2 жовтня, депутати працюватимуть у комітетах.
Про спалах коронавірусу серед депутатів та працівників апарату Верховної ради заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання Ради в середу, 30 вересня. Про це повідомляє 24 канал.
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"Велика кількість людей захворіла в залі, велика кількість людей захворіла в апараті Верховної ради України. За останні декілька днів – до десяти осіб захворіло", – заявив Дмитро Разумков.
Хто з депутатів захворів на коронавірус
Дмитро Разумков не назвав імена депутатів, у яких виявили коронавірус. Однак точно відомо про трьох нардепів, у яких тести підтвердили інфекцію:
- Петро Порошенко, "Європейська Солідарність"
- Кіра Рудик, "Голос"
- Жан Беленюк, "Слуги народу"
Депутати змінили графік роботи парламенту
За словами Разумкова, до нього звернулися депутатські фракції та групи з пропозицією в четвер та п'ятницю, 1 та 2 жовтня, визнати комітетськими днями, а не проводити пленарні засідання.
"Це для того, щоб Верховна Рада продовжила свою роботу, але дала змогу зменшити кількість концентрації людей в одному приміщенні", – пояснив таке рішення Разумков.
Депутати підтримали таке рішення – за це проголосували 278 депутатів. Відтак скасували два пленарні засідання.