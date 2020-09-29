П'ятий президент України Петро Порошенко заразився коронавірусом. Політик заявив, що змушений перервати свою поїздку по регіонах.

Наразі Порошенко лікуватиметься вдома. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

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Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома,

– написав Порошенко.

Наприкінці серпня спікер Дмитро Разумков повідомив, що від початку пандемії коронавірусом заразилися 23 парламентарі. Точна кількість інфікованих нардепів станом на 29 вересня невідома.

Українські політики, які перехворіли COVID-19 (неповний перелік):

Сергій Шахов ("Довіра"),

Віталій Борт (ОПЗЖ),

Володимир Ватрас ("Слуга народу"),

Руслан Горбенко ("Слуга народу"),

Ігор Кисельов (ОПЗЖ),

Олександр Лукашев (ОПЗЖ),

Сергій Рудик (позафракційний),

Ганна Скороход (позафракційна),

Олег Мейдич ("Батьківщина"),

Валерій Божик ("Слуга народу"),

Юрій Арістов ("Слуга народу"),

Максим Перебийніс ("Слуга народу"),

Данило Гетманцев ("Слуга народу"),

Роман Грищук ("Слуга народу"),

Степан Чернявський ("Слуга народу"),

Юлія Тимошенко ("Батьківщина").

Кіра Рудик ("Голос").

Окрім того, коронавірусом перехворіла перша леді України Олена Зеленська.