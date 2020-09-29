Петро Порошенко заразився COVID-19
П'ятий президент України Петро Порошенко заразився коронавірусом. Політик заявив, що змушений перервати свою поїздку по регіонах.
Наразі Порошенко лікуватиметься вдома. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.
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Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома,
– написав Порошенко.
Наприкінці серпня спікер Дмитро Разумков повідомив, що від початку пандемії коронавірусом заразилися 23 парламентарі. Точна кількість інфікованих нардепів станом на 29 вересня невідома.
Українські політики, які перехворіли COVID-19 (неповний перелік):
- Сергій Шахов ("Довіра"),
- Віталій Борт (ОПЗЖ),
- Володимир Ватрас ("Слуга народу"),
- Руслан Горбенко ("Слуга народу"),
- Ігор Кисельов (ОПЗЖ),
- Олександр Лукашев (ОПЗЖ),
- Сергій Рудик (позафракційний),
- Ганна Скороход (позафракційна),
- Олег Мейдич ("Батьківщина"),
- Валерій Божик ("Слуга народу"),
- Юрій Арістов ("Слуга народу"),
- Максим Перебийніс ("Слуга народу"),
- Данило Гетманцев ("Слуга народу"),
- Роман Грищук ("Слуга народу"),
- Степан Чернявський ("Слуга народу"),
- Юлія Тимошенко ("Батьківщина").
- Кіра Рудик ("Голос").
Окрім того, коронавірусом перехворіла перша леді України Олена Зеленська.