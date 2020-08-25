Юлію Тимошенко підключили до ШВЛ
Лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Її стан важкий.
У Тимошенко не опускається температура нижче 39 градусів, повідомляє "РБК-Україна".
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Прессекретарка Тимошенко Марина Сорока підтвердила, що лідерка "Батьківщини" перебуває у важкому стані. З 24 серпня Тимошенко отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування.
За наявною інформацією, дочка Тимошенко – Євгенія та зять – Артур Чечоткін переносять хворобу в легкій формі.
Що відомо про коронавірус у Тимошенко
- Інформація про те, що Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19, з'явилась 23 серпня.
- Про це розповіла прессекретарка лідерки "Батьківщини" Марина Сорока. Вона додала, що стан політикині оцінюється, як важкий.
- Де і коли інфікувалась Тимошенко – невідомо.
- Крім лідерки фракції, діагноз підтвердили у її дочки і зятя.
Хто з нардепів хворіє на коронавірус
- Напередодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про 2 хворих на COVID-19 депутатів. Прізвища спікер не називав. Однак за попередньою інформацією, один із заражених – колишній гуморист Роман Грищук.
- Також випадки інфікування коронавірусом є і в родинах нардепів.
- У серпні на COVID-19 перехворів голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.