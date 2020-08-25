Лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Її стан важкий.

У Тимошенко не опускається температура нижче 39 градусів, повідомляє "РБК-Україна".

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Прессекретарка Тимошенко Марина Сорока підтвердила, що лідерка "Батьківщини" перебуває у важкому стані. З 24 серпня Тимошенко отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування.

За наявною інформацією, дочка Тимошенко – Євгенія та зять – Артур Чечоткін переносять хворобу в легкій формі.

Що відомо про коронавірус у Тимошенко

Інформація про те, що Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19, з'явилась 23 серпня.

Про це розповіла прессекретарка лідерки "Батьківщини" Марина Сорока. Вона додала, що стан політикині оцінюється, як важкий.

Де і коли інфікувалась Тимошенко – невідомо.

Крім лідерки фракції, діагноз підтвердили у її дочки і зятя.

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