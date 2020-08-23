Лідерка партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, можливо, заразилась коронавірусом. Ймовірно, захворіли також й інші члени сім'ї Тимошенко.

Інформацію про коронавірус у Тимошенко повідомляє видання "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела. Офіційного підтвердження на офіційних сторінках лідерки "Батьківщини" немає.

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Що відомо про коронавірус у Тимошенко

Де і коли саме заразилась Тимошенко – наразі невідомо. Також невідомо в якому стані вона перебуває і чи проходить лікування.

Зокрема, за даними журналістів, разом з Тимошенко коронавірусом заразились і її донька Євгенія з чоловіком – Артуром Чечоткіним.

Зверніть увагу! Наприкінці травня коронавірус підтвердили у народного депутата від "Батьківщини" Олега Мейдича. Тоді вся фракція на чолі з Тимошенко здала ПЛР-тести на COVID-19, але інфекції ні в кого не виявили.

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