ЗМІ повідомили про коронавірус у Юлії Тимошенко: що відомо
Лідерка партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, можливо, заразилась коронавірусом. Ймовірно, захворіли також й інші члени сім'ї Тимошенко.
Інформацію про коронавірус у Тимошенко повідомляє видання "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела. Офіційного підтвердження на офіційних сторінках лідерки "Батьківщини" немає.
Актуально В Україні за добу виявили 1987 випадків зараження коронавірусом
Що відомо про коронавірус у Тимошенко
- Де і коли саме заразилась Тимошенко – наразі невідомо. Також невідомо в якому стані вона перебуває і чи проходить лікування.
- Зокрема, за даними журналістів, разом з Тимошенко коронавірусом заразились і її донька Євгенія з чоловіком – Артуром Чечоткіним.
Коронавірус у депутатів: останні новини
- Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначав, що загалом із початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли від 10 до 15 депутатів. За його словами, ця цифра є неточною, оскільки не всі обранці про це повідомляли.
- У провладній партії "Слузі народу" коронавірусом заразилась низка нардепів. Останній випадок коронавірусної хвороби зафіксували в Данила Гетманцева – депутата та голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Він вже одужав від хвороби.