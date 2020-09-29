Лідерка "Голосу" Кіра Рудик підхопила коронавірус: що відомо про її стан
Голова партії "Голос" Кіра Рудик заразилась коронавірусом. Наразі вона перебуває на самоізоляції. Депутати, з якими вона контактували вже здали тест на COVID-19.
Що відомо про коронавірус у Кіри Рудик
Сама нардепка в коментарі журналістам 24 каналу підтвердила цю інформацію. За її словами, протягом останніх кількох днів у неї була висока температура, "напевно, найвища у житті".
До речі Ще один депутат від "Слуги народу" заразився коронавірусом
За словами Кіри Рудик, всі інші симптоми хвороби схожі на грип.
Смак і запах відчуваю, але кажуть, що це ненадовго. Сьогодні відчуваю себе набагато краще, ніж учора,
– зазначила Рудик.
Лідерка партії також повідомила, що члени команди "Голосу", з якими вона спілкувалася в п'ятницю, здали тест на COVID-19.
Згодом лідерка "Голосу" на своїй фейсбук-сторінці зізналась, що "дуже прикро хворіти в розпал передвиборчої кампанії". Втім, за її словами, усі вже звикли працювати дистанційно. Тому політикиня налаштована бадьоро та оптимістично.
Скільки депутатів перехворіли коронавірусом
Наприкінці серпня Дмитро Разумков повідомив, що від початку карантину на коронавірус перехворіли 23 парламентарі. Скільки таких зараз – точно невідомо.
Які депутати перехворіли COVID-19 (неповний перелік):
- Сергій Шахов ("Довіра"),
- Віталій Борт (ОПЗЖ),
- Володимир Ватрас ("Слуга народу"),
- Руслан Горбенко ("Слуга народу"),
- Ігор Кисельов (ОПЗЖ),
- Олександр Лукашев (ОПЗЖ),
- Сергій Рудик (позафракційний),
- Ганна Скороход (позафракційна),
- Олег Мейдич ("Батьківщина"),
- Валерій Божик ("Слуга народу"),
- Юрій Арістов ("Слуга народу"),
- Максим Перебийніс ("Слуга народу"),
- Данило Гетманцев ("Слуга народу"),
- Роман Грищук ("Слуга народу"),
- Степан Чернявський ("Слуга народу"),
- Юлія Тимошенко ("Батьківщина").