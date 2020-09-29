Голова партії "Голос" Кіра Рудик заразилась коронавірусом. Наразі вона перебуває на самоізоляції. Депутати, з якими вона контактували вже здали тест на COVID-19.

Що відомо про коронавірус у Кіри Рудик

Сама нардепка в коментарі журналістам 24 каналу підтвердила цю інформацію. За її словами, протягом останніх кількох днів у неї була висока температура, "напевно, найвища у житті".

До речі Ще один депутат від "Слуги народу" заразився коронавірусом

За словами Кіри Рудик, всі інші симптоми хвороби схожі на грип.

Смак і запах відчуваю, але кажуть, що це ненадовго. Сьогодні відчуваю себе набагато краще, ніж учора,

– зазначила Рудик.

Лідерка партії також повідомила, що члени команди "Голосу", з якими вона спілкувалася в п'ятницю, здали тест на COVID-19.

Згодом лідерка "Голосу" на своїй фейсбук-сторінці зізналась, що "дуже прикро хворіти в розпал передвиборчої кампанії". Втім, за її словами, усі вже звикли працювати дистанційно. Тому політикиня налаштована бадьоро та оптимістично.

Скільки депутатів перехворіли коронавірусом

Наприкінці серпня Дмитро Разумков повідомив, що від початку карантину на коронавірус перехворіли 23 парламентарі. Скільки таких зараз – точно невідомо.

Які депутати перехворіли COVID-19 (неповний перелік):