Ще один депутат від "Слуги народу" заразився коронавірусом
У народного депутата України від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка виявили коронавірус. У Раді з’ясовують, хто ще з парламентарів контактував із ним.
Журналісти у Верховній Раді сфотографували екран телефону, де було відкрите повідомлення нібито з робочого чату "Слуги народу". Саме у цьому повідомленні і йшлося про те, що Нагорняк захворів на COVID-19, повідомляють телеграм-канали.
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У якому стані перебуває нардеп – наразі невідомо. Зараз колеги Нагорняка з'ясовують, хто останнім часом комунікував з ним.
Добрий ранок. У зв'язку з тим, що у Сергія Нагорняка підтвердився коронавірус, прохання позначити, хто з ним контактував у період з 07.09.2020,
– йдеться в повідомленні.
Член партії "Слуга народу" Олександр Качура у коментарі 24 каналу не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію. Він зауважив, що про коронавірус у Нагорняка чує вперше.
Які ще депутати від "Слуги народу" перехворіли на COVID-19
- Володимир Ватрас,
- Руслан Горбенко,
- Валерій Божик,
- Юрій Арістов,
- Максим Перебийніс,
- Данило Гетманцев,
- Роман Грищук,
- Степан Чернявський.