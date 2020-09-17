У народного депутата України від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка виявили коронавірус. У Раді з’ясовують, хто ще з парламентарів контактував із ним.

Журналісти у Верховній Раді сфотографували екран телефону, де було відкрите повідомлення нібито з робочого чату "Слуги народу". Саме у цьому повідомленні і йшлося про те, що Нагорняк захворів на COVID-19, повідомляють телеграм-канали.

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У якому стані перебуває нардеп – наразі невідомо. Зараз колеги Нагорняка з'ясовують, хто останнім часом комунікував з ним.

Добрий ранок. У зв'язку з тим, що у Сергія Нагорняка підтвердився коронавірус, прохання позначити, хто з ним контактував у період з 07.09.2020,

– йдеться в повідомленні.

Член партії "Слуга народу" Олександр Качура у коментарі 24 каналу не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію. Він зауважив, що про коронавірус у Нагорняка чує вперше.

Які ще депутати від "Слуги народу" перехворіли на COVID-19

Володимир Ватрас,

Руслан Горбенко,

Валерій Божик,

Юрій Арістов,

Максим Перебийніс,

Данило Гетманцев,

Роман Грищук,

Степан Чернявський.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу. 16 вересня коронавірус виявили у 3 584 людей. Від ускладень вірусу померли 60 хворих, натомість одужали 1 589 людей.