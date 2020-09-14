Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив про нові випадки коронавірусної інфекції серед депутатів. Відтак, він закликав нардепів більш виважено ставитися до карантину.

Про нових інфікованих парламентарів Разумков розповів під час погоджувальної ради, передає 24 канал.

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У нас є нові випадки захворювання і серед народних депутатів...Я звертаюся і до апарату Ради, щоб забезпечити роботу максимально ефективно та залучати тільки ту кількість людей, безпосередньо на робочі місця, скільки це необхідно для ефективної роботи,

– наголосив він.

Водночас спікер не уточнив, скільки та хто з депутатів інфікувався COVID-19 останнім часом.

Окрім того, Разумков закликав представників всіх депутатських фракцій та груп більш виважено ставитись до режиму карантину. Це, за його словами, слід робити й під час засідань Ради, і під час роботи з виборцями.

"Я розумію, що пішла виборча кампанія, і буде багато зустрічей та спілкування з виборцями, і це також позначиться на вашій роботі", – сказав він.

Зауважимо, що наприкінці серпня Дмитро Разумков повідомив, що від початку карантину на коронавірус перехворіли 23 парламентарі. Скільки таких зараз – поки невідомо.

Які депутати перехворіли COVID-19 (неповний перелік):