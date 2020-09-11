Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19.

Тимошенко поборола коронавірус: що відомо

Про це у фейсбуці повідомила її речниця Марина Сорока. За її словами, станом на ранок 11 вересня Тимошенко почувається значно краще.

До теми Слідом за Тимошенко: депутат від "Батьківщини" Крулько заразився коронавірусом

Поки залишається запалення легень, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи,

– додала Сорока.

Основне про коронавірус у Юлії Тимошенко

Про це стало відомими 23 серпня. Де та коли інфікувалася Тимошенко – не відомо.

Журналісти припускали, що також могли захворіти інші члени її сім’ї, зокрема донька Євгенія з чоловіком Артуром Чечоткіним. Згодом ЗМІ повідомили, що вони переносять хворобу у легкій формі.

За словами Сороки, у перші дні стан політикині був важким і з високою температурою.

24 серпня Тимошенко почала отримувати інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування.

26 серпня з’явилася інформація, що Тимошенко перебуває у критичному стані. Проте парламентарку до апарату штучної вентиляції легень не під'єднували.

До речі Андрій Богдан зізнався, що перехворів коронавірус

У яких ще нардепів раніше підтверджували коронавірус

31 серпня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що за час епідемії на коронавірус захворіли 23 народних депутати. Також недугу підхопили семеро працівників апарату парламенту.

Початок карантину

Сергій Шахов ("Довіра")

Віталій Борт (ОПЗЖ)

Володимир Ватрас ("Слуга народу")

Руслан Горбенко ("Слуга народу")

Ігор Кисельов (ОПЗЖ)

Олександр Лукашев (ОПЗЖ)

Сергій Рудик (позафракційний)

Ганна Скороход (позафракційна)

Травень

Олег Мейдич ("Батьківщина")

Валерій Божик ("Слуга народу"

Юрій Арістов ("Слуга народу")

Червень

Максим Перебийніс "Слуга народу"

Липень

Данило Гетманцев "Слуга народу"

Серпень