Народний депутат із фракції ВО "Батьківщина" Іван Крулько підхопив коронавірус. За його словами, він переносить недугу нормально.

Іван Крулько на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що перебуває на самоізоляції з 1 вересня.

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Що відомо про коронавірус у Крулька

Депутат подякував усім за побажання йому одужати і закликав усіх берегти себе і не хворіти.

Самопочуття – як при неважкій формі грипу. Виконую всі поради лікарів і сподіваюся швидко повернутися до роботи,

– зазначив Крулько.

Зверніть увагу! Коронавірус підхопила й лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона перебувала у важкому стані, але наразі її самопочуття покращилось.

Скільки депутатів у Раді заразились COVID-19

На коронавірус у Верховній Раді захворіли 23 народних депутати. Також недугу підхопили семеро працівників апарату парламенту.

Спікер парламенту Дмитро Разумков назвав ситуацію непростою . Він звернувся до нардепів і закликав їх не ігнорувати масковий режим у стінах парламенту. Від наголосив, що у Раді нардепи мають носити маску і знімати її лише під час виступів.

. Він звернувся до нардепів і закликав їх не ігнорувати масковий режим у стінах парламенту. Від наголосив, що у Раді нардепи мають носити маску і знімати її лише під час виступів. Разумков також запропонував заслухати в парламенті доповідь глави МОЗ Максима Степанова щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні та ймовірних прогнозів.

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