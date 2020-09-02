Слідом за Тимошенко: депутат від "Батьківщини" Крулько заразився коронавірусом
Народний депутат із фракції ВО "Батьківщина" Іван Крулько підхопив коронавірус. За його словами, він переносить недугу нормально.
Іван Крулько на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що перебуває на самоізоляції з 1 вересня.
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Що відомо про коронавірус у Крулька
Депутат подякував усім за побажання йому одужати і закликав усіх берегти себе і не хворіти.
Самопочуття – як при неважкій формі грипу. Виконую всі поради лікарів і сподіваюся швидко повернутися до роботи,
– зазначив Крулько.
Скільки депутатів у Раді заразились COVID-19
- На коронавірус у Верховній Раді захворіли 23 народних депутати. Також недугу підхопили семеро працівників апарату парламенту.
- Спікер парламенту Дмитро Разумков назвав ситуацію непростою. Він звернувся до нардепів і закликав їх не ігнорувати масковий режим у стінах парламенту. Від наголосив, що у Раді нардепи мають носити маску і знімати її лише під час виступів.
- Разумков також запропонував заслухати в парламенті доповідь глави МОЗ Максима Степанова щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні та ймовірних прогнозів.
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