Станом на 31 серпня на коронавірус у Верховній Раді захворіли 23 народних депутати. Також недугу підхопили семеро працівників апарату парламенту.

Таку інформацію під час засідання погоджувальної ради озвучив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.

До речі В офісі "Слуги народу" був спалах COVID-19, однак з'їзд все одно відбудеться

Яка ситуація у Верховній Раді з коронавірусом

Глава Верховної Ради не назвав прізвищ хворих депутатів, однак зазначив, що станом на 31 серпня їхня кількість зросла до 23.

Він також запропонував заслухати в парламенті доповідь глави МОЗ Максима Степанова щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні та ймовірних прогнозів.

Разумков звернувся до нардепів і закликав їх не ігнорувати масковий режим у стінах парламенту. Від наголосив, що у Раді нардепи мають носити маску і знімати її лише під час виступів.

Що відомо про коронавірус у "Слузі народу"

В офісі партії "Слуга народу" виявили одразу вісьмох заражених коронавірусом. Саме тому народні обранці декілька разів відтерміновували з'їзд, на якому має виступити президент Володимир Зеленський.

У "Слузі народу" вже оголосили, що з'їзд відбудеться 31 серпня на даху виставкового центру "Парковий". Захід відбудеться у відкритому режимі, зокрема, на нього запросили багато журналістів.

Коронавірус раніше підтверджували у таких нардепів від "Слуги народу":

Володимир Ватрас;

Руслан Горбенко;

Валерій Божик;

Юрій Арістов;

Максим Перебийніс;

Данило Гетманцев;

Степан Чернявський.

Зверніть увагу! Коронавірус підхопила й лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. За словами її представників, вона перебуває у важкому стані.

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