Ситуація непроста: Разумков розповів, скільки депутатів підхопили коронавірус
Станом на 31 серпня на коронавірус у Верховній Раді захворіли 23 народних депутати. Також недугу підхопили семеро працівників апарату парламенту.
Таку інформацію під час засідання погоджувальної ради озвучив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.
До речі В офісі "Слуги народу" був спалах COVID-19, однак з'їзд все одно відбудеться
Яка ситуація у Верховній Раді з коронавірусом
- Глава Верховної Ради не назвав прізвищ хворих депутатів, однак зазначив, що станом на 31 серпня їхня кількість зросла до 23.
- Він також запропонував заслухати в парламенті доповідь глави МОЗ Максима Степанова щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні та ймовірних прогнозів.
- Разумков звернувся до нардепів і закликав їх не ігнорувати масковий режим у стінах парламенту. Від наголосив, що у Раді нардепи мають носити маску і знімати її лише під час виступів.
Що відомо про коронавірус у "Слузі народу"
В офісі партії "Слуга народу" виявили одразу вісьмох заражених коронавірусом. Саме тому народні обранці декілька разів відтерміновували з'їзд, на якому має виступити президент Володимир Зеленський.
У "Слузі народу" вже оголосили, що з'їзд відбудеться 31 серпня на даху виставкового центру "Парковий". Захід відбудеться у відкритому режимі, зокрема, на нього запросили багато журналістів.
Коронавірус раніше підтверджували у таких нардепів від "Слуги народу":
- Володимир Ватрас;
- Руслан Горбенко;
- Валерій Божик;
- Юрій Арістов;
- Максим Перебийніс;
- Данило Гетманцев;
- Степан Чернявський.
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