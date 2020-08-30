В офісі партії "Слуга народу" виявили одразу вісьмох заражених коронавірусом. Саме тому народні обранці декілька разів відтерміновували з'їзд, на якому має виступити президент Володимир Зеленський.

До старту виборчої кампанії на місцевих виборах 25 жовтня залишилися лічені дні. Однак партія "Слуга народу" була змушена скоригувати свої організаційні плани через спалах COVID-19. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє 24 канал.

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За словами Арахамії, усі працівники офісу пройшли тестування, а приміщення ретельно продезінфікували.

Відома нова дата з'їзду

У "Слузі народу" вже оголосили, що з'їзд відбудеться 31 серпня на даху виставкового центру "Парковий". Захід відбудеться у відкритому режимі, зокрема, на нього запросили багато журналістів.

Коронавірус раніше підтверджували у таких нардепів від "Слуги народу"

Володимир Ватрас;

Руслан Горбенко;

Валерій Божик;

Юрій Арістов;

Максим Перебийніс;

Данило Гетманцев;

Степан Чернявський.