Проти п'ятого президента Петра Порошенка почалося розслідування у 15 нових проваджень. Порушила ці справи Служба безпеки України.

Нові справи проти Порошенка: що відомо

Про це під час брифінгу повідомив адвокат політика Ігор Головань. За його словами, "4 вересня з’явилося 15 нових проваджень спрямованих фактично проти п’ятого президента Петра Порошенка", передає 24 канал.

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посягання на територіальну цілісність,

повалення конституційного ладу,

захоплення державної влади,

державну зраду,

привласнення власності,

фінансування тероризму,

втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп'ютерних мереж.

Також захисник п’ятого президента підозрює у всьому одного з керівників адміністрації президента-втікача Януковича – Андрія Портнова. Головань підкреслив, що той нещодавно опублікував 15-те чи 16-те провадження.

Мало йому було тих заяв, якими він завалив ДБР. Тепер чергове провадження має відношення до "Кузні на Рибальському,

– каже юрист.

За словами адвоката Порошенка, справи дублюють попередні. Зокрема, провадження щодо "Кузні" відновили за рішенням Печерського суду. Захисник Порошенка припускає, що суддя Світлана Смик проявила "лояльність до Портнова", адже понад рік розглядає справу щодо порушень самого Портнова.

Водночас адвокат бачить у провадженнях слід колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського. Адже у фабулах справ багато мовиться про банківську справу.

Ми вважаємо, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров разом із Портновим та Коломойським скоординувалися проти Порошенка. Зокрема, Татаров розмовляє про арешт якогось майна Порошенка. Найбільше ж уваги будуть приділяти справам щодо телеканалу "Прямий" (тут заплановано обшуки) та "Кузні", а решта – це відволікаючий маневр,

– додав під час брифінгу інший захисник Порошенка Ілля Новіков.

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