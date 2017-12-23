Глава МЗС Британії розповів Клімкіну про кульмінацію візиту в Росію
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у суботу мав розмову з главою МЗС Великобританії Борисом Джонсоном після його візиту до Росії.
Про це Клімкін написав у своєму Twitter.
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"Почав суботу з розмови з британським колегою Джонсоном. Говорили у тому числі про його поїздку до Москви. Подякував йому за покладання квітів до місця, де вбили Немцова. І схоже, що саме цей момент став для нього кульмінацією візиту. По всіх питаннях далі працюємо разом", – зазначив глава українського МЗС.
Раніше Борис Джонсон у своєму Twitter поділився фото, як він покладає квіти на місці вбиства російського опозиціонера Бориса Нємцова.
Під час візиту до Москви міністр закордонних справ Великобританії зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.