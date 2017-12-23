Глава МЗС Британії розповів Клімкіну про кульмінацію візиту в Росію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у суботу мав розмову з главою МЗС Великобританії Борисом Джонсоном після його візиту до Росії.

Про це Клімкін написав у своєму Twitter.

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"Почав суботу з розмови з британським колегою Джонсоном. Говорили у тому числі про його поїздку до Москви. Подякував йому за покладання квітів до місця, де вбили Немцова. І схоже, що саме цей момент став для нього кульмінацією візиту. По всіх питаннях далі працюємо разом", – зазначив глава українського МЗС.

Почав суботу з розмови з британським колегою Джонсоном. Говорили у тому числі про його поїздку до Москви. Подякував йому за покладання квітів до місця, де вбили Немцова. І схоже, що саме цей момент став для нього кульмінацією візиту. По всіх питаннях далі працюємо разом. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 грудня 2017 р.

Раніше Борис Джонсон у своєму Twitter поділився фото, як він покладає квіти на місці вбиства російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Visited Bolshoy Moskvoretsky Bridge to lay flowers at the scene of Russian opposition leader Boris Nemtsov's murder. Justice must be served. pic.twitter.com/FBQjxJ5UiR — Boris Johnson (@BorisJohnson) 22 грудня 2017 р.

Під час візиту до Москви міністр закордонних справ Великобританії зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.