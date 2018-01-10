Глава МЗС Німеччини закликає поступово зняти санкції з Росії
00:39, сьогодні 583 Читать новость на русском
Євросоюз повинен зняти частину санкцій з Росії, аби на Сході України встановилося тривале перемир'я.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, пише DW.
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"Якщо Російська Федерація готова це робити, вона повинна за це щось отримати", – сказав Габріель.
За його словами, ідея скасування всіх санкцій проти Росії за умови стовідсоткового виконання мінських домовленостей є "відірваної від реальності".
Якщо санкції поступово вводилися, каже Габріель, то вони можуть бути зняті поступово.
Джерело: 24 Канал
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