Глава МЗС Німеччини закликає поступово зняти санкції з Росії

Євросоюз повинен зняти частину санкцій з Росії, аби на Сході України встановилося тривале перемир'я.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, пише DW.

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"Якщо Російська Федерація готова це робити, вона повинна за це щось отримати", – сказав Габріель.

За його словами, ідея скасування всіх санкцій проти Росії за умови стовідсоткового виконання мінських домовленостей є "відірваної від реальності".

Якщо санкції поступово вводилися, каже Габріель, то вони можуть бути зняті поступово.