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Глибокий тюнінг для Porsche 911

12:05, сьогодні 792

Навіщо тюнінгувати Porsche 911 четверного покоління? Щоб знайти відповідь на це питання досить поглянути на фотографії того, що вийшло в результаті. А якщо і цього не досить: дивіться відео.

Компанія Guntherwerks, яка займається індивідуальним доопрацюванням моделей Porsche, давно похвалилася проектом 400R. Фотографії справляють незабутнє враження на всіх любителів швидкості. Але щоб ще більше підігріти інтерес до своїх розробок, представники тюнінгового ательє дозволили зняти прекрасний відеоролик за участю Porsche 911 власного доопрацювання.

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З стокового 911 прибрали все зайве. Сталеві кузовні панелі замінили на композитні, залишивши недоторканими лише фільонки дверей. Всі деталі інтер'єру зазнали серйозних змін. Деякі з них обшили "алькантарою". Замість стандартних крісел встановили справжні гоночні "ковші". В результаті вага автомобілі знизилась до 1206 кг. в спорядженому стані.

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Стандартний для цієї моделі 3.6-літровий атмосферний двигун розточили до чотирьох літрів, що дозволило отримати потужність в 431 к.с. В результаті доопрацювань по співвідношенню потужності до ваги цей тюнінгований Porsche 911 перевершує гоночну версію 991 GT3 RS.

Теги: Авто 24 Фотоновини
Джерело: 24 канал
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