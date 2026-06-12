Проєкт про розвиток культури України показали на Global Ukrainian Summit у Швейцарії, – Коробко

На Саміті світового українства (Global Ukrainian Summit), що проходив у швейцарському місті Берн, освітній проєкт "Знай свою Україну" презентував практичні рішення для інтеграції української культури, історії та традицій у шкільну програму.

Про це повідомив меценат і співзасновник проєкту Гнат Коробко.

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Що відомо про проєкт?

Освітній проєкт "Знай свою Україну" презентував власні напрацювання та методичні матеріали на Саміті світового українства, що проходив в Берні.

Ініціатива викликала значний інтерес з боку українських громад. Серед представлених ініціатив – онлайн-проєкти "Знай свою Україну" та напрацювання з повернення традиційних народних ігор у шкільне середовище. Це практичні рішення для інтеграції української культури, історії та традицій у діяльність українських шкіл по всьому світу,

– розповів Гнат Коробко.

За його словами, всі матеріали "Знай Свою Україну" розроблені фахівцями, структуровані та готові до роботи з дітьми у різноманітних форматах.

"Наш проєкт є дуже цінним для діаспори, оскільки всі матеріали розроблені фахівцями, структуровані та готові до роботи з дітьми у найрізноманітніших форматах: від лекцій та покрокових майстерок для використання в недільних школах. В умовах тотального діджитального світу наш обов'язок – дати дітям живі, захопливі інструменти самоідентифікації", – повідомив Гнат Коробко.

Він зазначив, що проєкт народився у 2019 році як інструмент для збереження та передачі традицій за ініціативи голови благодійного фонду "КОЛО" Олени Кривенко, через війну його реалізація була призупинена, але з 2023-го вона відновила роботу.

Проєкт представляла Олена Кривенко, голова благодійного фонду "КОЛО" та ініціаторка проєкту "Знай свою Україну". Вона ініціювала проєкт ще у 2019 році, як інструмент для збереження та передачі традицій, але через війну його реалізація була призупинена, й з 2023-го – ми відновили роботу. Під час виступу Олена також поділилася особистою історією, зазначивши, що у 2022 році вони з чоловіком прийняли важке рішення про переїзд дітей за кордон. Це змусило її, як маму, шукати дієві інструменти для збереження їхньої національної ідентичності в іншому середовищі,

– зазначив Гнат Коробко.

Світовий Конґрес Українців – це найбільша міжнародна неурядова організація, яка координує діяльність українських громад у діаспорі та представляє інтереси понад 20 мільйонів українців у понад 60 країнах світу.

Цьогорічний Саміт у Берні зібрав понад 300 представників із 50 країн для координації зусиль щодо збереження ідентичності глобальної української спільноти.