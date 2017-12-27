05:23
28 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу-Біз відправив Путіна без Путіна на йолку. Відродження науки РФ
Вєсті Кремля
23:34, 27 грудня
Вєсті.UA. Новий образ Савченко. Кур'єр Ляшко
Вєсті.UA
20:53, 27 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Авто 24
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Головні тренди автоіндустрії

20:16, 27 грудня 231
Автопілот Telsa
Автопілот Telsa / techcult.ru

Поки підбиваються підсумки року минулого і будуються плани на рік наступний, не зайвим буде згадати про тренди глобальні. Адже їх вплив може сильно допомогти при побудові планів на найближче майбутнє.

Автопілот

Один з головних трендів, який активно просувається багатьма автовиробниками, це системи автоматичного водіння. Вже зараз більшість нових автомобілів верхнього цінового сегмента вміють рухатися із заданою швидкістю, тримати дистанцію до транспортного засобу, який йде попереду, триматися в смузі і зчитувати дорожні знаки. У багатьох автовиробників є прототипи автомобілів, які здатні їздити без участі водія. Багато світових корпорації, що не мають відношення до виробництва автомобілів, теж займаються розробкою систем автономного водіння. Якщо цей напрямок буде розвиватися такими ж темпами, цілком ймовірно, що через 10-15 років водіння автомобіля в ручному режимі по дорогах загального користування буде вважатися явищем асоціальним і небезпечним.

Читайте також: Apple запатентувала свій автопілот

Електромобілі

Загальна електрифікація тренд давній, але масовість цього явища відчувається лише останні роки. Якщо за справу беруться такі компанії як BMW і Porsche, всі сумніви в успіху цього напрямку відпадають автоматично. Ті хто займаються електромобілями давно і вже встигли серйозно просунуться, скаржаться на брак виробничих потужностей. Навіть в Україні відчувається вплив цього загальносвітового тренда – продажі електромобілів ростуть величезними темпами.

Читайте також: Ілон Маск оголосив про випуск компактного кросовера і пікапа

Мультимедійність

Третій тренд – мультимедійність. Він розвивався поступово, разом з розвитком інформаційних технологій. Зараз синхронізацією автомобіля з телефоном вже нікого не здивуєш, а хмарні сервіси давно стали звичним явищем. Навіть і діагностика автомобіля в on-line режимі не сприймається як щось неймовірне. Але розвиток систем автопілота дасть новий поштовх для розширення мультимедійних можливостей. Водія і пасажирів потрібно буде чимось зайняти поки автомобіль самостійно переміщується по дорозі.

Читайте також: В Україні історію автомобіля можна буде відстежити on-line

Уніфікація

Глобалізація автомобільного світу триває вже давно. Дрібні компанії об'єднуються у великі концерни, обмінюються технологіями і спільно розробляють різні рішення. Цілком ймовірно, що через кілька десятиріч кількість автомобільних корпорацій можна буде перерахувати на пальцях однієї руки. У кожного концерну буде кілька універсальних платформ, а різноманітність модельного ряду буде досягнута завдяки дизайну, кількості опцій і програмного забезпечення.

Читайте також: Новий позашляховик за 12 600 доларів

Обмежений ресурс

Термін служби автомобілів з кожним роком стає все менше. Зараз маркетологи ставлять інженерам завдання таким чином, щоб по закінченні 5-8 років автомобіль періодично починав докучати власникові несправностями, які досить дорогі в усуненні. Робиться це для того, щоб автомобіліст задумався про покупку нового транспортного засобу. Це добре для індустрії і для суспільства в цілому. Те ж саме відбувається і на інших ринках. Цілком можливо, що в майбутньому автовиробники просто будуть припиняти підтримку застарілих транспортних засобів. Щось подібне зараз відбувається з телефонами та комп'ютерами.

Нагадаємо що: Автомобілі на єврономерах ремонту не підлягають

Теги: Авто 24
Джерело: 24 канал
Новини за 27 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 27 грудня: повернення полонених та звільнення Дєєвої
27 грудня, 22:13 Головні новини 27 грудня: повернення полонених та звільнення Дєєвої
1221
Зачем делать выборы в РФ, ведь россияне все равно искренне проголосуют за это убожество
27 грудня, 22:02 Зачем делать выборы в РФ, ведь россияне все равно искренне проголосуют за это убожество
Ян Валетов 715
Конфліктність і війна: експерти про головні провали 2017 року (Інфографіка)
27 грудня, 21:01 Конфліктність і війна: експерти про головні провали 2017 року (Інфографіка)
Інна Жолобович 538
Українці року: особистості, які прославили Україну у 2017-му
27 грудня, 20:01 Українці року: особистості, які прославили Україну у 2017-му
Ігор Саджениця 1295
Обмін полоненими: коли Україна звільнить усіх заручників на Донбасі
27 грудня, 19:00 Обмін полоненими: коли Україна звільнить усіх заручників на Донбасі
Дмитро Бобрицький 1065
Вільнюс ініціює конфіскацію авто на литовських номерах в Україні
 13 листопада , 16:12
З Нового року в Україні подешевшає розмитнення автомобілів
 4 грудня , 14:47
"Зрада з юним обличчям": курсанти з Харкова після прийняття присяги втекли служити в "ДНР"
15 грудня , 20:59
Треба було не бухати, а команду тренувати, – Береза нещадно розкритикував гру збірної України
10 жовтня , 01:03
Лавров випадково бовкнув, що росіяни таки воюють в Україні
 1 липня , 23:16
Корвалол для ФОПів: як у бізнесу шукатимуть діяльність і готівку
 31 липня , 21:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук