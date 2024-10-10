Зокрема, про це пише hromadske з посиланням на джерела у прокуратурі. За інформацією журналістів, правоохоронці подадуть відповідне клопотання.

До теми ДБР затримало Сергія Гнезділова, який публічно заявив про залишення військової частини

Прокуратура проситиме відправити Гнезділова під варту

Як пишуть у ЗМІ, прокуратура наполягатиме на тому, щоб військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину, тримали під вартою. У ЗМІ пишуть, що йому вже повідомили про підозру за статтею про дезертирство, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Військовий адвокат Роман Ліхачов наголосив, що самовільне залишення військової частини – це інцидент, коли військовий пішов з військової частини та не хоче до неї повертатися. Водночас захисник не виступає проти служби, як у випадках з дезертирством.

Адвокат додав, що заяви Сергія Гнезділова кваліфікували таким чином, що нібито "умисел спрямований на те, що він не хоче служити взагалі". Тому справу й кваліфікували не як самовільне залишення військової частини, а дезертирство. На думку Ліхачова, якщо Гнезділов повернеться у військову частину, то справу проти нього можуть закрити.