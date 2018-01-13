Гола активістка Femen не планувала нападати на Земана, – адвокат

Активістка Femen Анжеліна Діаш не мала на меті здійснити напад на президента Чехії Мілоша Земана чи ввійти з ним у фізичний контакт, вистрибнувши до політика із оголеними грудьми.

Про це у Чехії заявила адвокат представниці руху Femen Луціє Грда , повідомляє агентство ЧТК.

"Тому вона підняла руки, щоб було видно, що в них немає зброї", – сказала захисниця активістки.

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Водночас поліція прагне провести прискорене досудове розслідування і вже завершує передбачені Кримінальним кодексом процедури, щоб передати справу до прокуратури. Остання має передати справу до суду, повідомив речник празької поліції Томаш Гулан.

За його словами, в межах розслідування слідчі приділяють належну увагу фальшивому журналістському посвідченню, завдяки якому 27-річна порушниця дісталася на місце події. За словами Гулана, слідчі звернулися до редакції, згаданої у посвідченні, і отримали підтвердження, що Діаш там не працює.

Нагадаємо, 12 січня під час президентських виборів у Чехії оголена активістка Femen Анжеліна Діаш накинулася на президента країни Мілоша Земана.